الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 17 أوت

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الكاف: تسجيل 11 حالة وفاة و183 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالجهة عن تسجيل 11 حالة وفاة و183 اصابة جديدة بعدوى الفيروس تم كشفها بعد صدور نتائج 337 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 14 و15 اوت الجاري



وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 608 اشخاص وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 17185 شخصا منهم 16331 حالة تعاف



كما ابرز التحيين اليومي الجديد، استقرارا نسبيا في عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات الذين بلغ عددهم اليوم 91 مصابا منهم 13 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما انخفض عدد الحالات النشيطة خلال ال10 ايام الاخيرة الى 854 شخصا وهو ما يؤشر إلى بداية انفراج في الوضع الوبائي بالجهة رغم تواصل تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بعدوى الفيروس





المنستير: تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" خلال يومين





سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير 7 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد مصرح بها خلال يومين، من بينها 3 وفيات بتاريخ 15 أوت الجاري، و4 وفيات بتاريخ 14 أوت، ليتطور مجموع الوفيات منذ ظهور الوباء بالجهة الى 847 حالة وفاة، وفق آخر حصيلة محيّنة نشرتها اليوم الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الالكترونية



كما تم بتاريخ 15 أوت تسجيل 30 إصابة جديدة منها 15 إصابة إضافية بمعتمدية المكنين و5 إصابات بمعتمدية المنستير، ليتطور مجموع الإصابات إلى 36 ألفا و569 إصابة، وشهدت الجهة في المقابل 76 حالة تعافي ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 33 ألفا و136 حالة شفاء



وعرفت الجهة من ناحية أخرى، تراجعا في الحالات النشطة إلى 2586 حالة، مقابل 5045 حالة نشطة بتاريخ غرة أوت 2021، وتقيم بالمؤسسات الصحية العمومية 83 حالة مصابة وبالمصحات الخاصة 10 حالات، لتتراجع بذلك نسبة إشغال أسرة "كوفيد" بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة إلى 36 فاصل 5 في المائة.



ويتواصل تراجع عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير خلال الأسبوعين الماضيين وإلى حدودّ 15 أوت الجاري إلى 259 إصابة غير أنّ الجهة مازالت مصنفة ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا.



وتتراوح الإصابات على مستوى معتمديات ولاية المنستير بين 523 إصابة بمعتمدية الوردانين و111 إصابة بقصيبة المديوني لكلّ 100 ألف ساكن خلال ذات الفترة، وتوجد 9 معتمديات من مجموع 13 معتمدية تتجاوز بها الإصابات 200 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال ال14 يوميا الأخيرة، وحافظت كلّ معتمديات الجهة على تصنيفها كمعتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا.



وبلغ عدد اختبارات تقصي فيروس "كورونا المستجد 133 ألفا و665 اختبارا منها 28 في المائة اختبارات إيجابية في الفترة من مارس 2020 الى 15 أوت 2021 حسب الإدارة الجهوية للصحة.



