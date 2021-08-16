وات - تحرير آمال ماجري - يستخدم نحو 5ر7 مليون تونسي الميديا الاجتماعية من بينهم 67 بالمائة موقع"الفايسبوك" حسب العديد من الدراسات الاجتماعية المحلية والدولية وخاصة التقرير الدولي "ديجيتال 2019" الذي أشرفت على إعداده منصة "هوت سويت" الكندية و "وي آر" المختصة في دراسة شبكات التواصل الاجتماعي



ولفت عدد من الأكادميين ونشطاء المجتمع المدني المهتمين بشأن المرأة الى أن هذه المواقع أضحت "مرتعا لممارسة العنف الرقمي ضد المرأة وفضاء لاعادة ترسيخ الصور النمطية حولها" خلافا لما كان ينتظر منهم ليكونوا المحرك الأقوى في اتجاه التغيير ورسم صورة أكثر استقلالية وتحررا من ذي قبل من خلال المبادرات والحركات النسوية الساعية الى رسم هذا التوجه





غير أن ما يلاحظ حسب تصريح رئيسة مجلس الصحافة والأكاديمية، اعتدال المجبري لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما الفايسبوك كانت "الجلاد" والفضاء "المعادي" للمرأة حسب تقديرها انطلاقا من كونها تعيد انتاج الصور النمطية حولها



ولفتت المجبري الى أن المرأة تعاني من شتى أنواع العنف المسلط عليها ولاسيما "التنمر" على أساس المظهر والسن وغيرها في هذا الفضاء الرقمي، الذي يجمع مختلف الشرائح الاجتماعية بأيديولوجياتهم المتنوعة وانتماءاتهم الفكرية والسياسية المختلفة



وأضافت أن شريحة واسعة من مستخدمي الميديا الاجتماعية تعمد الى التأليب ضد النساء وخاصة الناشطات في المجال السياسي

والتربص بأول خطإ لهن للحط من قيمتهن بتعليقات ومنشورات تنذر بارتفاع منسوب العنف المسلط ضدها بشتى أشكاله في محاولة الى ارجاع المرأة الى الدور النمطي





وفي سياق متصل، لفتت المجبري الى أن حملات المناصرة التي تقودها منظمات أو جمعيات أو جهات رسمية حول مناهضة العنف ضد المرأة وتكريس مقاربة النوع الاجتماعي لا يكون لها التأثير الكبير مقارنة بالتنظم التلقائي لناشطي مواقع التواصل الاجتماعي حول نفس الموضوع



ودعت مكونات المجتمع المدني والجهات الرسمية الى الادراك بأسباب عدم نجاعة المقاربات المختارة وعدم تماشيها مع سلوك رواد هذه المواقع



وتشير نتائج دراسة استطلاعية (2020) قام بها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة "الكريديف" بعنوان"العنف ضد النساء في الميديا الاجتماعية: الفايسبوك نموذجا" أن 89 بالمائة من المشاركات في الاستطلاع أجمعن أنهن تعرضن للعنف ولو مرة في فضاء "الفايسبوك"



وقد شاركت في الاستطلاع 573 امرأة من شرائح عمرية مختلفة وتوزعت أشكال العنف التي تعرضت لها المستجوبات الى 51 بالمائة عنفا لفظيا يليه التحرش الجنسي بنسبة 24 بالمائة ثم الهرسلة المعنوية بنسبة 19 بالمائة والتهديدات ذات طابع جنسي بنسبة 6 بالمائة



واعتبرت رئيسة مجلس الصحافة أن عوامل عديدة ساهمت في تنامي ظاهرة العنف في الفضاء الرقمي ضد النساء منها شعور المستخدم كونه محصنا من العقاب باعتبار ان كل ما يربطه بالشخص المقابل هو شاشة الحاسوب او الهاتف المحمول



وأضافت أن الضغط الاجتماعي والسياسي اللذين يعيشهما المواطن يؤديان الى ممارسة العنف في الفضاء الرقمي، فضلا عن الأزمة القيمية والاخلاقية والجهل بمسيرة الاشخاص والتأثر بالاتجاهات السائدة مخافة التعرض للثلب والشتم فينقاد المعتدي الى موجة الاتجاهات السائدة ويسلط العنف لتجنب الرأي المخالف من هذه الاتجاهات الى جانب عدم التشبع بالمقاربة الحقوقية



وأعتبرت اعتدال المجبري أن مواقع التواصل الاجتماعي وبما تشكله من فضاء شاسع وجامع لتشكيلات اجتماعية متنوعة يمكن لها المساعدة على التأثير على مستخدميها لمناهضة العنف المسلط على المرأة عبر تدخلات المؤثرين عبر تدوينات يكرسون فيها لحقوق الانسان ويمكن لهم أن يلعبوا دورا محوريا في الذود عن حرمة المرأة حسب تقديرها كما اقترحت مسألة ترسيخ المقاربة الحقوقية لدى الناشئة منذ السنوات الأولى في المدارس



من جهتها اعتبرت عضو لجنة مناهضة العنف بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حياة الورتاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء

أن العنف الرقمي هو تمظهرمن التمظهرات الجديدة والآخذة في التنامي مشيرة الى انه ترد على خلية الانصات بالجمعية أسبوعيا على الأقل حالة تشتكي من العنف في مواقع التواصل الاجتماعي من مجموع تشكيات العنف وتتوزع الى الثلب والتشويه والتهديد بالتصفية الجسدية والتهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو فاضحة والعنف الجنسي



ولاحظت تنامي ظاهرة العنف الرقمي خاصة للضحايا من القاصرات مشيرة في هذا الصدد الى أن الجمعية بصدد اعداد دراسة حول العنف في الفضاء الرقمي سيتم نشرها في غضون الاشهر القليلة القادمة



وشددت ممثلة الجمعية على ان حملات التوعية التي تقوم بها مكونات المجتمع المدني تبقى غير كافية وهو ما يقتضي حتما حسب تقديرها تدخلات الجهات الرسمية والقيام بحملات اعلامية توعوية واسعة وتحسيس الشباب بمخاطر العنف الرقمي لاسيما وان القانون يجرمه





ودعت الى ضرورة توعية التلاميذ في الوسط المدرسي بكون وسائل التواصل الاجتماعي هي مصدر للتفاعل وتناقل المعلومات وليس مرتعا للعنف والتهديد والتشويه



وذكرت بأن تونس تحظى بترسانة هامة من القوانين الرادعة في الغرض لاسيما قانون عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، مستدركة أن عدم التطبيق هو الحائل للردع وطالبت في هذا الصدد بتكوين القضاة في هذا القانون ومراقبة مدى تطبيقه وتطبيق آليات الوقاية المضمنة في القانون المذكور





ويعد الفضاء الرقمي من الفضاءات التي تشجع على العنف المبني على النوع الاجتماعي الا أن العنف يتمادى ليستشرى في الفضاءات العمومية اذ تشير دراسة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام للكريديف أن 5ر53 بالمائة من النساء المستجوبات صرحن أنهن تعرضن لشكل من أشكال العنف في الفضاء العام خلال الفترة 2011-2015.



وتتوزع العينة المختارة على 200 مساحة جغرافية بشكل عشوائي موزعة على 7 مناطق اقتصادية (تونس الكبرى والشمال الشرقي والغربي والوسط الشرقي والغربي والجنوب الشرقي والغربي) ووقع اختيار الأسر في شكل عنقود وضم كل عنقود 15 امراة و 5 رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 سنة



