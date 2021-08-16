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الألعاب البارالمبية ستقام بدون جمهور بسبب الوضع الصحي (منظمون)

Publié le Lundi 16 Août 2021 - 15:09قراءة: 0 د, 23 ث
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المقررة خلال الفترة من 24 أوت الجاري إلى 5 سبتمبر القادم، اليوم الإثنين، أن هذه التظاهرة الرياضية ستقام بدون حضور جماهيري، وذلك بسبب تسجيل حالات إصابة قياسية بكوفيد-19 في اليابان.

  وكان أولمبياد طوكيو الذي اختتمت منافساته في 8 أوت، قد أجري بدوره دون جمهور في 98 في المائة تقريبا من المسابقات، حيث لم يسمح بالحضور الجماهيري سوى في المسابقات التي أقيمت في الفضاءات البعيدة نسبيا عن العاصمة طوكيو.


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