الألعاب البارالمبية ستقام بدون جمهور بسبب الوضع الصحي (منظمون)

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المقررة خلال الفترة من 24 أوت الجاري إلى 5 سبتمبر القادم، اليوم الإثنين، أن هذه التظاهرة الرياضية ستقام بدون حضور جماهيري، وذلك بسبب تسجيل حالات إصابة قياسية بكوفيد-19 في اليابان.
وكان أولمبياد طوكيو الذي اختتمت منافساته في 8 أوت، قد أجري بدوره دون جمهور في 98 في المائة تقريبا من المسابقات، حيث لم يسمح بالحضور الجماهيري سوى في المسابقات التي أقيمت في الفضاءات البعيدة نسبيا عن العاصمة طوكيو.
وكان أولمبياد طوكيو الذي اختتمت منافساته في 8 أوت، قد أجري بدوره دون جمهور في 98 في المائة تقريبا من المسابقات، حيث لم يسمح بالحضور الجماهيري سوى في المسابقات التي أقيمت في الفضاءات البعيدة نسبيا عن العاصمة طوكيو.
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