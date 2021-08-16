اعادة تزويد مدنية جندوبة ومناطق اخرى مجاورة بالمياه تدريجيا بداية من الساعة العاشرة من ليل اليوم الاثنين

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن مواصلة مصالحها العمل على اعادة تزويد مدينة جندوبة وبعض المناطق المجاورة لها بمياه الشرب، تدريجيا، ابتداء من الساعة العاشرة من ليل الاثنين.



واوضحت الشركة، في بلاغ لها، ان مصالحها تعكف على اصلاح عطل طرأ على القناة الرئيسية للجلب قطر 600 مم على مستوى منطقة وادي غريب التابعة لفرنانة أضرّ بامدادات مياه الشرب.

وتشهد مدينة جندوبة والمناطق المجاورة ومناطق السواني وسوق الجمعة وأولاد عيار والزرايبية وعين القصير والطارف انقطاع واضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة العاشرة صباحا من، الإثنين.











