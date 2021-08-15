فتح مراكز التلقيح للتلاميذ والطلبة من غير المسجلين في منظومة "ايفاكس"

وات - اعلنت وزارة الصحة عن فتح مراكز التلقيح، مساء الاحد، لفائدة التلاميذ والطلبة من غير المسجلين في منظوامة ايفاكس.



وأفاد مدير عام الصحة بوزارة الصحة ومنسق عمليات التلقيح المكثف، فيصل بن صالح، أنه يمكن للطلبة والتلاميذ من غير المسجلين من الفئة العمرية 18 سنة فما فوق الذهاب الى مراكز التلقيح المخصصة، وتلقي التلقيح.



وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه يتعين على التلميذ والطالب المعني الاستظهار ببطاقة مدرسية أو بطاقة طالب للسنة الدراسية 2020-2021 ويتم في مركز التلقيح تسجيله وتلقيحه.



ولفت بن صالح الى أن هذا القرار تم اتخاذه عند الساعة الخامسة والنصف مساء من أجل تطعيم أكبر عدد ممكن من الفئة العمرية المعنية.



يشار الى أن عدد المطعمين ضد كوفيد 19 بلغ الى حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم اكثر من 500 الف شخص خلال اليوم الثاني من التلقيح المكثف المخصص للفئة العمرية بين 18 و39 سنة، حسب ما افادت به (وات) مستشارة وزير الصحة ايناس العيادي.



وفتحت الـ405 مركز تلقيح المخصصة لتلقيح الفئة العمرية المعنية من 18 الى 39 سنة ابوابها من الساعة السابعة صباحا وتغلق في حدود الساعة السابعة مساء.



