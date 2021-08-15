بنزرت:عروس تتوجه إلى مركز التلقيح بمعهد بازينة بجومين لتلقي التطعيم

وات -

من بين الفئة العمرية المتراوحة بين 18 و39 سنة، توجهت اليوم الأحد 15 أوت 2021، عروس أصيلة معتمدية جومين لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا بمركز معهد بازينة بالمنطقة .واضفت مبادرة العروس التي تزينت بلباس تقليدي اصيل أجواء احتفالية طيبة بالفضاء حيث تهافت جميع من كانوا بالمركز لالتقاط الصور معها الى جانب تهنئتها بالزواج وبالحصول على جرعة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.يشار إلى أن عدد الملقحين ضد فيروس كورونا بلغ، في اليوم الثاني من التلقيح المكثف بولاية بنزرت، اليوم الأحد 15 أوت 2021، وإلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال ، 20190 شخصا، وفق ما أفادت به مراسل وات مصالح مكتب العمليات المركزي بمقر ولاية بنزرت.