وفاة مولر لاعب بايرن ومنتخب ألمانيا السابق عن 75 عاما

قال نادي بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد إن نجمه السابق جيرد مولر توفي عن 75 عاما.ومولر لاعب منتخب ألمانيا السابق يعتبر من أعظم الهدافين الذين انجبتهم ملاعب الكرة على مدار تاريخها.وقال هربرت هينر رئيس بايرن ميونيخ في بيان "اليوم هو يوم حزين وأسود بالنسبة لبايرن وجميع مشجعيه. فقد كان جيرد مولر أعظم مهاجم على الإطلاق كما كان شخصا مهذبا. كان شخصية متميزة في عالم كرة القدم".وأضاف البيان "الجميع، إلى جانب زوجته أوشيه وأسرته، يشعر بحزن بالغ. فلولا جيرد مولر لما كان بايرن ميونيخ على هذه الصورة التي نحبها جميعا اليوم. وسيبقى اسمه وستبقى ذكراه للأبد".