وزير التربية : الانطلاق في تطعيم التلاميذ والطلبة يساعد كثيرا على العودة الطبيعية لعملية التمدرس

وات - قال وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الأحد ان الانطلاق في عملية تقديم جرعات التطعيم للتلاميذ والطلبة ، والتي تتزامن مع اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف ستساعد كثيرا في ضمان العودة الطبيعية للدراسة



وأضاف السلاوتي خلال اطلاعه على سير عملية التلقيح بمعهد حي السلام بومهل ، ان الوصول إلى تلقيح فئات واسعة من الشعب التونسي سيسهل الرجوع الى نسق الحياة الطبيعي مبينا ان الساهرين على تنظيم هذا اليوم الوطني الثاني من التلقيح المكثف يطمحون الى تجاوز الرقم الذي تحقق الأسبوع المنقضي خاصة امام اتساع هذه الشريحة العمرية



ودعا وزير التربية ، إلى تثمين دور المدرسة العمومية التي احتضنت الفعاليات والمواعيد الوطنية الكبرى من خلال تنظيم حملات تنظيف وصيانة مكثفة بالتزامن مع العودة المدرسية.



