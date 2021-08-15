حفيد اسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي كلاي يفوز بمباراته الأولى كملاكم محترف

فاز نيكو علي والش حفيد اسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي كلاي بطل العالم الأسبق في وزن الثقيل على منافسه جوردان ويكس بالضربة القاضية الفنية في أول مباراة يخوضها على مستوى ملاكمة المحترفين الليلة الماضية في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.ونيكو علي (21 عاما) هو ابن روبرت والش ورشيدة علي والش ابنة محمد علي وقد وقع عقد الاحتراف الأول في جوان الماضي.وأسقط نيكو علي منافسه ويكس في منتصف الجولة الأولى من المباراة قبل أن يوقف الحكم النزال بعد مرور دقيقة واحدة و49 ثانية من هذه الجولة.ونقلت شبكة إي.إس.بي.إن التلفزيونية عن الملاكم الصاعد قوله "بالتأكيد أفكر كثيرا في جدي وأفتقده".وأضاف "أعتقد أن ويكس وأنا صنعنا بعض التاريخ الليلة".وتوفي محمد علي صاحب الانجازات العديدة في جوان 2016 ووصفه حفيده بأنه "أعظم ملاكم حتى الآن".وأضاف الملاكم الشاب الذي يحاول السير على خطى جده "هو أعظم ملاكم ظهر حتى الآن وربما أعظم شخص أيضا".