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بنزرت: مقر المندوبية الجهوية للتونسيين بالخارج يتعرّض للخلع والسرقة والعبث بمحتوياته

Publié le Dimanche 15 Août 2021 - 14:46قراءة: 0 د, 29 ث
وات - تعرّض مقر المندوبية الجهوية للتونسيين بالخارج ببنزرت، خلال الليلة الفاصلة بين أمس السبت واليوم الأحد، الى الخلع وإلى سرقة مجموعة من الملفات والوثائق الادارية، ودفاتر شيكات، و5 جوازات سفر منها 4 جوازات سفر خاصة بأسرة المندوب الجهوي وايضا خزنة المال ووحدة اعلامية.

وأكد المندوب الجهوي للتونسيين بالخارج، عبد القادر اللوزي، في تصريح لـ"وات"، ان المعتدين قاموا بخلع الباب الرئيسي لمقر المندوبية وأبواب المكاتب الداخلية بها وسرقتها العبث بكافة محتوياتها.

هذا وقد تولّت المصالح الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت المدينة فتح تحقيق معمق في الواقعة من اجل اماطة اللثام عن اطوارها وكشف مرتكبيها، وفق ذات المصدر.





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