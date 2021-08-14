صفاقس: وحدات الحرس البحري بقرقنة تحبط 4 عمليات هجرة غير نظامية

تمكّنت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بقرقنة من ولاية صفاقس، مساء أمس الجمعة، بالاستعانة بمروحية تابعة للوحدة الجوية للحرس الوطني، من احباط 4 عمليات هجرة غير نظامية وإيقاف 42 شخصا كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية خلسة.



وأوضح الناطق الرسمي باسم اقليم الحرس البحري بالوسط، علي العياري، في تصريح اعلامي، أن من بين الأشخاص الذين تم ضبطهم، اثنان يحملان الجنسية المصرية، والبقية تونسيون من ولايات صفاقس، وقابس، وجندوبة، والكاف، والقيروان، وبنزرت، تتراوح اعمارهم بين 16 و40 سنة.

واضاف ذات المصدر، ان هذه العمليات أفضت إلى حجز 5 مراكب، و4 محركات بحرية، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأن جميع الأشخاص الذين تم ضبطهم وذلك بعد استشارة النيابة العمومية التي اذنت بذلك.



