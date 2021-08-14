الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 14 أوت

وات -



بنزرت: تطعيم 140293 شخصا بالجرعة الأولى من التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا"



بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا" المستجد بولاية بنزرت، إلى حدود يوم أمس الجمعة، 140293 شخصا، وفق حصيلة محيّنة لمصالح خلية اليقظة والترصد الطبي التابعة للادارة الجهوية للصحة ببنزرت.

وقد تلقى، وفق ذات الحصيلة المحينة، التي تلقت (وات) نسخة منها، مجموع 55037 شخصا الجرعتين من التلقيح، الى غاية يوم أمس.

وبيّنت خلية اليقظة والترصد الطبي،أنه تم، يوم أمس، بالمركز الجهوي القار بدار الشباب سيدي سالم ببنزرت الشمالية، تطعيم 1244 شخصا، من بينهم 964 شخصا تلقوا جرعة أولى من نوع "فايزر"، و126 تلقوا جرعة أولى نوع "جونسون"، و154 تلقوا جرعة ثانية نوع " كورونافاك"، بينما تم تأجيل تطعيم شخصين لاسباب صحية.

وبلغ بالمركز الجهوي القار بنادي الاطفال براس جبل، عدد الملقحين من الوافدين على المركز 657 شخصا، من بينهم 408 أشخاص تلقوا جرعة أولى نوع "فايزر"، و249 شخصا تلقوا جرعة أولى من نوع "جونسون"، فيما تم تأجيل تطعيم 04 أشخاص لاسباب صحية.

وتلقى التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالمركز الجهوي القار روضة الصاسام بمنزل بورقيبة، 833 شخصا، من بينهم 707 تلقوا جرعة اولى من نوع "فايزر"، و125 تلقوا جرعة أولى نوع "جونسون"، وشخص واحد (01) تلقى جرعة ثانية نوع "كورونافاك"، وتم أتجيل تلقيح 24 شخصا لاسباب صحية.

وقُدّر عدد الملقحين من الوافدين على المركز المحلي القار بدار الشباب بماطر، بـ234 شخصا، من بينهم 42 شخصا تلقوا جرعة اولى من نوع "جونسون"، و160 شخصا تلقوا جرعة اولى من نوع "فايزر"، و32 شخصا تلقوا جرعة ثانية من نوع "فايزر"، في حين تأجل تطعيم 41 شخصا لاسباب صحية.







قبلي: تسجيل 11 حالة وفاة و48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال اليومين الماضيين



كشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة بولاية قبلي، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" خلال اليومين الماضيين، منها 10 حالات بمدينة دوز، وحالة بمعتمدية سوق الاحد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن الجهة منذ بداية الجائحة، إلى 431 حالة.

وأفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، اليوم السبت، لـ(وات)، بأنه تم، أيضا، رصد 48 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 12934 إصابة، منها 114632 حالة تعافي، و871 حالة مصنفة نشطة.

ويظهر التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حسـب المعتمديات، تسجيل 2921 إصابة بقبلي الشمالية، منها 2648 حالة تعافي، و205 حالات مصنفة نشطة، و68 حالة وفاة، وبمعدل حدوث للاصابات خلال الـ14 يوما الاخيرة يصل إلى 601 حالة على كل 100 ألف ساكن.

وسجّلت قبلي الجنوبية، 2696 إصابة، منها 2497 حالة تعافي، و123 حالة نشطة، و76 حالة وفاة، وبمعدل حدوث للاصابات يقدر بـ377 فاصل 2 حالة على كل 100 الف ساكن، فيما سجلت دوز الشمالية 2562 إصابة، منها 2318 حالة تعافي، و134 حالة نشطة، و110 حالات وفاة، وبمعدل حدوث للاصابات يناهز 431 فاصل 4 حالة على كل 100 الف ساكن.

وتم بدوز الجنـوبية، إحصاء 1131 إصابة، منها 994 حالة تعافي، و79 حالة نشطة، و58 حالة وفاة، وبمعدل حدوث للاصابات خلال 14 يوما الاخيرة يقدر بـ398 فاصل 4 حالة على كل 100 الف ساكن، وتم بمعتمدية سوق الاحد، إحصاء 2273 إصابة، منها 1996 حالة تعافي، و196 حالة نشطة، و81 حالة وفاة، وبمعدل اصابات يقدر بـ670 حالة على كل 100 الف ساكن.

ورصدت معتمدية الفوار 1238 إصابة، منها 10489 حالة تعافي، و115 حالة نشطة، و34 حالة وفاة، مع معدل حدوث اصابات يقدر بـ681 فاصل 6 حالة على كل 100 الف ساكن، كما سجلت معتمدية رجيم معتوق، 111 إصابة، منها 90 حالة تعافي، و17 حالة نشطة، و4 حالات وفاة، مع معدل حدوث اصابات يقدر بـ323 فاصل 3 حالة على كل 100 الف ساكن.

يشار إلى أن المعدل العام لحدوث الاصابات بولاية قبلي خلال 14 يوما الاخيرة، يقدر بـ515 فاصل 5 حالة على كل 100 الف ساكن، كما يشار الى وجود حالتين نشطتين لم يتم الى حد الان تحديد مكانهما.







سيدي بوزيد: انتفاع 68 ألفا و413 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"

بلغ عدد المنتفعين بالجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد، الى حدود أمس الجمعة، 68 ألفا و413 منتفعا، وفق ما أفاد به، اليوم السبت، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد 19" بالجهة، رفيق نصيبي.

وأضاف نصيبي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة، بلغ 27 ألفا و961 شخصا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 145 حالات، وكانت أغلبها أعراض طفيفة.

وأشار، الى أنه تم تخصيص 14 مركز تلقيح للحملة الوطنية الثانية للتلقيح غدا الاحد لفائدة الفئة العمرية بين 18 الى 39 سنة في مختلف المعتمديات بالجهة.





الكاف: استعدادات حثيثة لإنجاح اليوم الوطني الثاني للتلقيح المبرمج ليوم غد الأحد



تتواصل الاستعدادات حثيثة في ولاية الكاف، لإنجاح عملية التلقيح المبرمجة ضمن اليوم الوطني الثاني للتلقيح، والتي تستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 39 سنة من المسجلين على منظومة "إيفاكس".

وأفاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ(وات)، اليوم السبت، بأنه تم استكمال كافة الاستعدادات، واتخاذ كل التدابير لإنجاح هذا الموعد، سواء على مستوى الاعداد المادي أو البشري.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الجهة، تلقت 16800 جرعة تلقيح لتقديمها خلال هذا اليوم في 12 مركزا للتلقيح موزعة على كل معتمديات الجهة.

من جهتها، أعدت الشركة الجهوية للنقل بالكاف، برنامجا لنقل الأشخاص الذين تمت دعوتهم للتلقيح، فيما تمت دعوة العديد من الأطراف للمشاركة في إنجاح هذه العملية، على غرار أعوان الصحة المتقاعدين، وبعض الإدارات الجهوية، ومكونات المجتمع المدني.

يذكر أنه تم خلال اليوم الأول المكثف لحملة التلقيح التي أجريت الأحد الماضي بالكاف، تطعيم أكثر من 13 ألف شخص.







سليانة: تسجيل حالة وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"



سجّلت ولاية سليانة، أمس الجمعة، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، إلى جانب 10 إصابات جديدة، ارتفعت بموجبها الحصيلة الوبائية بالجهة إلى 474 وفاة و13 ألفا و800 إصابة.

وتتوزع إلاصابات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 9 بالكريب، وحالة بالروحية، وذلك وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بسليانة.

ويبلغ حاليا عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة، 18 حالة، منها 4 بالانعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 39 مصابا.







سيدي بوزيد: خلية إدارة أزمة "كورونا" بالسبالة تقدم مجموعة من الخدمات لمجابهة الفيروس



تواصل خلية إدارة أزمة "كورونا" في معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، تقديم مجموعة من الخدمات بهدف مجابهة فيروس "كورونا" في المنطقة.

وأفاد المشرف العام بخلية ادارة أزمة "كورونا" في معتمدية السبالة، هشام عامري، في تصريح لـ(وات)، بأنه تم تركيز الخلية لضمان حسن التصرف في كل التجهيزات التي أرسلها أبناء معتمدية السبالة المقيمين بالخارج، والذين تبرعوا لشراء أجهزة تنفس ومواد طبية وكميات من الجال المعقم والكمامات.

وأضاف، ان الخلية قامت بـ14 عملية توزيع جهاز تنفس لمصابين بـ"كورونا" في المنطقة بعد مراجعة الطبيب المكلف من الدائرة الصحية بالسبالة، كما تقوم الخلية بدور توعوي في المنطقة من خلال تنظيم الصفوف في الادارات وتوزيع الكمامات والتحسيس بتطبيق اجراءات البروتوكول الصحي والتشجيع على الاقبال على التلقيح والمساهمة في حملات التلقيح.

وبيّن "تليلي محمودي" ناشط بالمجتمع المدني في معتمدية السبالة، لـ(وات)، أن الخلية تتكون من مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني الذين اجتمعوا على هدف واحد، وهو مقاومة انتشار فيروس "كورونا" والتغلب عليه بكل السبل المتاحة، حيث قام أبناء المنطقة المقيمين بالخارج بتوفير التجهيزات اللازمة لمساعدة الاشخاص المرضى الذين يستحقون العون.

وتتمثل أهداف خلية ادارة أزمة "كورونا"، أيضا، في تجميع التبرعات وتوزيعها تحت اشراف وزارة الصحة، وتوعية المواطنين بضرورة التوقي من انتشار العدوى والمساعدة على تنظيم أيام التلقيح.

ويذكر أنه تم تكوين خلية لادارة أزمة "كورونا" في معتمدية السبالة بمشاركة ناشطين من المجتمع المدني وممثلين عن المستشفى المحلي وعن بلدية السبالة، وتم وضع أرقام هواتف على ذمة المواطنين ليتمكنوا من التبليغ على احتياجاتهم لأجهزة التنفس وللحصول على مساعدة طبية.









بنزرت: تجاوز مجموع الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" بالجهة عتبة الألف حالة



تجاوز إجمالي الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد بولاية بنزرت منذ ظهور الجائحة، عتبة الالف حالة، بعد تسجيل 1038 وفاة حتى يوم أمس الجمعة، وفق التحيين الصادر عن خلية اليقظة والترصد الطبي بالادارة الجهوية للصحة.

وتم رصد أعلى نسبة وفيات بالجهة، بمعتمدية بنزرت الشمالية بـ197 حالة وفاة، تليها معتمدية منزل بورقيبة بـ133حالة، ثم معتمدية ماطر بـ121حالة وفاة، فمعتمدية راس الجبل بـ104 حالات، مقابل 84 حالة سجلت بمعتمدية بنزرت الجنوبية، فيما تراوحت في بقية المعتمديات بين 53 و60 حالة وفاة.

وبلغ العدد الاجمالي للاصابات بالجهة الصحية ببنزرت خلال ذات الفترة، 25806 اصابات، شفي منهم 23331 شخصا، فيما يقدر عدد حاملي الفيروس ممن خضعوا للتحاليل بـ1437 شخصا.







مدنين: تسجيل 5 وفيات بفيروس "كورونا" و158 إصابة جديدة مقابل 157 حالة شفاء



أدى فيروس "كورونا" بولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، الى وفاة 5 أشخاص، من بينهم طفل في سن 13 من العمر، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس بالجهة إلى 952 حالة، منذ ظهور الوباء، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وسجلت الجهة، كذلك، 158 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"، توزعت الى 33 اصابة بحومة السوق، و29 بكل من مدنين الشمالية وجرجيس، و19 بمدنين الجنوبية، و16 اصابة بميدون، و13 ببني خداش، و12 باجيم، و5 بسيدي مخلوف، و3 اصابات ببن قردان، ليصل العدد الجملي للاصابات بالجهة الى 27924 إصابة.

وجاءت هذه الاصابات المحلية الجديدة من جملة إخضاع 1010 عينات للتحليل بين تحاليل سريعة و"بي سي ار"، والتي كشفت أيضا عن 3 إصابات وافدة، وبذلك بلغت نسبة الحدوث او نسبة الحالات المؤكدة من التحاليل 15 بالمائة.

وبلغت جملة حالات الشفاء، 25776 حالة بتسجيل 157 حالة شفاء جديدة، توزعت بين 38 حالة شفاء بحومة السوق، و31 بجرجيس، و24 ببني خداش، و17 بميدون، و13 باجيم، و12 حالة شفاء بمدنين الجنوبية، و9 ببن قردان، و8 بسيدي مخلوف، و5 حالات شفاء بمدنين الشمالية.

وبلغ عدد الجرعات التي قدمت منذ انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"، 136117 جرعة، بعد تقديم يوم أمس، لـ2864 جرعة، توزعت بين 809 جرعات بالمركز الجهوي للتلقيح بجربة حومة السوق، و723 جرعة بالمركز المحلي بجربة ميدون، و484 جرعة بالمركز المحلي بجرجيس، و406 بالمركز المحلي للتلقيح ببن قردان.

وأوضح الدكتور زيد، لـ(وات)، ان حملة التلقيح المكثف ليوم غد الاحد لفائدة الفئة العمرية بين 18 و39 سنة، تم التراجع عن اعتماد المراكز القارة للتلقيح باستثناء المركز الجهوي للتلقيح بمدنين، مع الابقاء على المراكز المخصصة للتلقيح بـ13 مؤسسة تربوية، على غرار اليوم الاول للتلقيح المكثف، وبذلك لن يتم التلقيح في 4 مراكز، وهي المركز الجهوي بحومة السوق، و3 مراكز محلية بكل من ميدون وجرجيس وبن قردان.

ويكون بذلك عدد المراكز المعدة لتطعيم حوالي 22 ألف شخص من الفئة العمرية بين 18 و39 سنة، 14 مركزا يوم الاحد المقبل، موزعة بين كل المعتمديات بعدد مركزين اثنين في 5 معتمديات، والبقية بمركز وحيد باحدى المؤسسات التربوية، مع فتح المركز الجهوي للتلقيح بمدنين.







قبلي: تلقيح مجموع 51024 شخصا إلى غاية 8 أوت من بينهم 12704 تلقوا الجرعتين



أفادت رئيسة المركز الجهوي للتلاقيح ضد فيروس "كورونا" بولاية قبلي، الدكتورة سنية الخياري، اليوم السبت، بأن العدد الجملي للملقحين منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلاقيح وإلى غاية 8 أوت الجاري، بلغ 51024 منتفعا، منهم 38320 شخصا تلقوا جرعة واحدة من التلاقيح، مقابل 12704 تلقوا الجرعتين.

واضافت الدكتورة الخياري، في تصريح لـ(وات)، انه من المؤمل ان يتعزز العدد الجملي للملقحين خلال اليوم الوطني الثاني للتلقيح الذي سينتظم يوم غد 15 أوت، والذي سيشمل كافة معتمديات الولاية، مشيرة الى ان الفئة المستهدفة خلال هذا اليوم هي فئة الشباب من الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و39 سنة، المسجلين في منظومة "ايفاكس"، والحاصلين على موعد لتلقي التطعيم، الى جانب الطلبة المسجلين في التعليم العاليز

وفي ذات السياق، أشارت ذات المصدر، الى ان الحملات المفتوحة للتلاقيح مكنت الى حد الان، من الرفع بصفة ملحوظة من عدد الملقحين بالجهة، حيث ساهمت الحملة المشتركة التي أمنتها الادارة العامة للصحة العسكرية بولاية قبلي من 26 جويلية المنقضي الى 4 اوت الجاري، في تلقيح حوالي 14997 شخصا، كما تم خلال اليوم الوطني المفتوح، الذي انتظم يوم 8 أوت الجاري، تطعيم 5195 شخصا من كافة مناطق الولاية.







سيدي بوزيد: خلية إدارة أزمة "كورونا" بالسبالة تقدم مجموعة من الخدمات لمجابهة الفيروس



تواصل خلية إدارة أزمة "كورونا" في معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، تقديم مجموعة من الخدمات بهدف مجابهة فيروس "كورونا" في المنطقة.

وأفاد المشرف العام بخلية ادارة أزمة "كورونا" في معتمدية السبالة، هشام عامري، في تصريح لـ(وات)، بأنه تم تركيز الخلية لضمان حسن التصرف في كل التجهيزات التي أرسلها أبناء معتمدية السبالة المقيمين بالخارج، والذين تبرعوا لشراء أجهزة تنفس ومواد طبية وكميات من الجال المعقم والكمامات.

وأضاف، ان الخلية قامت بـ14 عملية توزيع جهاز تنفس لمصابين بـ"كورونا" في المنطقة بعد مراجعة الطبيب المكلف من الدائرة الصحية بالسبالة، كما تقوم الخلية بدور توعوي في المنطقة من خلال تنظيم الصفوف في الادارات وتوزيع الكمامات والتحسيس بتطبيق اجراءات البروتوكول الصحي والتشجيع على الاقبال على التلقيح والمساهمة في حملات التلقيح.

وبيّن "تليلي محمودي" ناشط بالمجتمع المدني في معتمدية السبالة، لـ(وات)، أن الخلية تتكون من مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني الذين اجتمعوا على هدف واحد، وهو مقاومة انتشار فيروس "كورونا" والتغلب عليه بكل السبل المتاحة، حيث قام أبناء المنطقة المقيمين بالخارج بتوفير التجهيزات اللازمة لمساعدة الاشخاص المرضى الذين يستحقون العون.

وتتمثل أهداف خلية ادارة أزمة "كورونا"، أيضا، في تجميع التبرعات وتوزيعها تحت اشراف وزارة الصحة، وتوعية المواطنين بضرورة التوقي من انتشار العدوى والمساعدة على تنظيم أيام التلقيح.

ويذكر أنه تم تكوين خلية لادارة أزمة "كورونا" في معتمدية السبالة بمشاركة ناشطين من المجتمع المدني وممثلين عن المستشفى المحلي وعن بلدية السبالة، وتم وضع أرقام هواتف على ذمة المواطنين ليتمكنوا من التبليغ على احتياجاتهم لأجهزة التنفس وللحصول على مساعدة طبية.





سليانة: تسجيل حالة وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"



سجّلت ولاية سليانة، أمس الجمعة، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، إلى جانب 10 إصابات جديدة، ارتفعت بموجبها الحصيلة الوبائية بالجهة إلى 474 وفاة و13 ألفا و800 إصابة.

وتتوزع إلاصابات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 9 بالكريب، وحالة بالروحية، وذلك وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بسليانة.

ويبلغ حاليا عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة، 18 حالة، منها 4 بالانعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 39 مصابا.





