وزارة السياحة تدعو العاملين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية إلى الإقبال بكثافة على التلقيح المبرمج غدا الأحد

دعت وزارة السياحة جميع العاملين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وأعوان وإطارات الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر المسجلين في منظومة " إيفاكس" إلى الإقبال بكثافة على التلقيح المبرمج غدا الأحد 15 اوت 2021، وذلك طبقا للشروط والمواعيد والمراكز التي تحددها الجهات المختصة.



كما اوصت الوزارة، في بلاغ، اصدرته أمس الجمعة، كافة الجامعات المهنية في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بمزيد تحسيس منظوريها بأهمية الإقبال على التلقيح من أجل ضمان سلامتهم والإسهام في تعافي القطاع السياحي سريعا.



ودعت الجامعات المهنية للقطاع السياحي إلى مزيد التنسيق مع المندوبيات الجهوية للسياحة أو الجهات المشرفة على عمليات التلقيح بمختلف الولايات بهدف إحكام التنظيم لهذه العملية.

واكدت، في السياق، ذاته، "استعداد الجامعات المهنية في القطاع السياحي للمساهمة في إنجاح الأيام المفتوحة للتلقيح ودعم المجهود الوطني للحد من انتشار العدوى بفيروس كوفيد-19 على غرار ما تم يوم 8 أوت الفارط" .



