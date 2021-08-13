المهدية: سيقع العمل على عودة الماء الصالح للشرب لمناطق واد باجة وساقية الخادم صباح غد السبت (الوالي)

وات - قال والي المهدية، عبد الفتاح شقشوق، اليوم الجمعة، إنه سيقع العمل على إعادة الماء الصالح للشرب إلى مناطق واد باجة وساقية الخادم من معتمدية سيدي علوان، صباح غد السبت.

وأوضح شقشوق، في تصريح لـ"وات"، أن فريقا من المختصين بالشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه سيجري عمليات تعديل بسيطة على كميات الماء الموزعة على مختلف المناطق لتوفير كمية إضافية لفائدة المنطقتين المذكورتين، حسب تعبيره.



ولاحظ، أن عددا من عمادات سيدي علوان، تعاني منذ سنوات نقصا في الماء الصالح للشرب، خاصة في فترة الصيف، نظرا لشح المياه الذي تعانيه الجهة ونوعية التضاريس التي تتميز بها هذه المناطق، مشددا على أهمية ترشيد استهلاك المياه بالمناطق السكنية المنخفضة من هذه المعتمدية، حتى تتمكن المناطق المرتفعة من الحصول على كفايتها من الماء.

ولفت، إلى أن الماء الصالح للشرب، يستعمل بكثافة في سقاية الماشية في عدد من المناطق، وهو ما يسبب استنزافا لهذه المادة الحيوية، مشيرا إلى أن السلطات الجهوية عملت طيلة فترة الانقطاع، التي دامت أسابيع، على توفير كميات من موقع "قوناط" لتحلية المياه، يتم تعبئتها في صهاريج وتمكين المتساكنين منها.

وكان عدد من أهالي واد باجة وساقية الخادم، قد أقدموا اليوم الجمعة، على قطع الطريق احتجاجا على تواصل "معاناة السكان المتواصلة بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب"، وطالب المحتجون بإيجاد حل "لكابوس العطش وانقطاع الماء وتحول حايتهم إلى معاناة يومية خاصة في ما يهم النظافة والشرب"، على حد تعبيرهم.

وأصدر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، أمس الخميس، بيانا استنكر فيه تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب تزامنا مع موجة الحر التي تشهدها الجهة، وطالب بتطبيق مبدإ الانصاف بين المناطق في توزيع المياه وتمكين منطقتي واد باجة (سيدي علوان)، وسلقطة (قصور الساف)، من حصة إضافية بمنسوب يناهز الـ50 لترا في الثانية.

وطالب، أيضا، في نفس البيان، بتمكين المواطنين من المعلومات قبل قطع الماء مع توفير رقم أخضر للإجابة عن كل استفسارات وتساؤلات المواطنين.











