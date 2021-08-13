مدير عام الصحة: تخلف ما بين ال 30 و 40 بالمائة من المدعوين لتلقي التطعيم ضد كورونا عن الموعد الذي حدد لهم

وات - أفاد مدير عام الصحة بوزارة الصحة فيصل بن صالح اليوم الجمعة أن ما بين ال30 و40 بالمائة من المدعوين لتلقي التطعيم ضد كوفيد-19 لا يستجيبون للدعوة ويتخلفون عن الموعد المحدد للتلقيح



ولفت فيصل بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أن العديد ممن تمت دعوتهم لتلقي التلقيح تخلفوا عن الموعد المحدد خاصة خلال شهر أوت الجاري بسبب العطلة الصيفية داعيا في هذا الصدد الى ضرورة التقيد بالمواعيد المحددة والإقبال بكثافة لتلقي التلاقيح



ودعا بن صالح الى ضرورة الالتزام بالمواعيد التي حددت لتلقي التلقيح عند استقبال الارساليات التي تصلهم لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين باعتبار أنه الحل الوحيد الى جانب الالتزام بالبروتوكول الصحي للحد من الإصابات الجديدة ومن حالات الوفايات.



