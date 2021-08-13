وصول الفريق الأول من البعثة الصحية البريطانية اليوم الجمعة الى تونس لدعم جهودها في مكافحة جائحة كورونا

وات - وصل اليوم الجمعة الى مطار تونس قرطاج الدولي الفريق الأولى من وفد طبي بريطاني يضم 3 أطباء في اختصاصات مختلفة للعمل بالمستشفيات الميدانية المخصصة لمرضى كوفيد-19، وفق ما أعلن عنه اليوم المدير العام للصحة فيصل بن صالح



ولفت فيصل بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن البعثة الطبية المقرر ارسالها الى تونس عبر دفعات لدعم جهودها في مكافحة جائحة كورونا تتكون من 9 أطباء



وأضاف أن هذه البعثة الصحية ستبقى في تونس لعدة أسابيع وستباشر عملها بالمستشفيات الميدانية المخصصة لمرضى كوفيد-19 إثر استكمال الإجراءات الترتيبية لذلك



وللإشارة أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في بلاغ صحفي لها اليوم، أن هذه البعثة الصحية جاءت بطلب من الحكومة التونسية وهي عبارة على فريق طب طوارئ بريطاني يصحبه فريق دعم صحي سريع لمعاضدة جهود تونس في التصدي للجائحة



ويضم الفريق حسب البلاغ 9 أطباء وممرضين وخبراء في المجال اللوجستي من المملكة المتحدة وفرنسا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيطاليا



وأشارت الى أن الاختصاصات تتوزع في طب الطوارئ والامراض المعدية والوقاية والسيطرة على المرض والرعاية الصحية الإنسانية

وتوقعت ان تصل مدة تواجدهم في تونس الى 12 شهرا.





