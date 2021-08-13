Babnet Babnet  Abdelwahab - ساعة مبشوفك جنبي  

كرة اليد - مونديال السيدات : المنتخب التونسي ضمن مجموعة الدنمارك والكونغو وبطل اسيا

Publié le Vendredi 13 Août 2021 - 11:27قراءة: 0 د, 21 ث
وات - وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور الاول لبطولة العالم لكرة اليد للكبريات المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة الى جانب الدنمارك والكونغو وبطل اسيا الذي سيحدد لاحقا.
وتتاهل المنتخبات الثلاثة الاولى الى الدور الثاني للمونديال المقرر من 2 الى 19 ديسمبر القادم باسبانيا.
وكان المنتخب التونسي تحصل على المركز الثالث في البطولة الافريقية للامم الاخيرة التي اقيمت في ياوندي خلال شهر جوان الفارط بفوزه في اللقاء الترتيبي على منتخب الكونغو.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230728



En continu

Toutes les news

السبت 14 أوت 2021 | 5 1 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:48 19:14 16:10 12:31 05:36 04:00
Babnet
27°
Babnet36°Babnet% 89:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
0 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2736°-2739°-2836°-2733°-25

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة