كرة اليد - مونديال السيدات : المنتخب التونسي ضمن مجموعة الدنمارك والكونغو وبطل اسيا

وات - وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور الاول لبطولة العالم لكرة اليد للكبريات المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة الى جانب الدنمارك والكونغو وبطل اسيا الذي سيحدد لاحقا.

وتتاهل المنتخبات الثلاثة الاولى الى الدور الثاني للمونديال المقرر من 2 الى 19 ديسمبر القادم باسبانيا.

وكان المنتخب التونسي تحصل على المركز الثالث في البطولة الافريقية للامم الاخيرة التي اقيمت في ياوندي خلال شهر جوان الفارط بفوزه في اللقاء الترتيبي على منتخب الكونغو.



