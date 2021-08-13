صندوق المنح الخضراء العالمي يدعم المبادرات البيئية بمنح تصل الى 5 الاف دولار

اعلن صندوق المنح الخضراء العالمي عن تقديم منح صغيرة تصل إلى 5000 دولار أمريكي للمجموعات العاملة في مجال القضايا البيئية بهدف دعم المبادرات التي تقوم بها المجموعات التي ليس لديها القدرة على الحصول على منح كبيرة.



ودعا الصندوق الراغبين في التمتع بالمنحة الى تقديم مطالب في الخصوص قبل يوم 31 اوت 2021 ليقع دراستها من قبل المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في سبتمبر 2021.



علما ان الصندوق يعمل في العديد من المناطق حول العالم من خلال مجلس استشاري يتألّف من أفراد من المنطقة. وقد بدأ برنامجه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بداية عام 2021.



وقد حدد الصندوق جملة من المواضيع ذات الاولوية لسنة 2021 لا سيما التنوع البيولوجي وتعير المناخ والتصرف في النفايات الصلبة والتلوث البحري وندرة المياه العذبة والصناعات الاستخراجية [الفحم، والمحاجر، والنفط والغاز، إلخ] والنقل المستدام.



كما ضبط الصندوق جملة من المواضيع تخص لبنان والمغرب وتونس، تتمحور حول الدفاع عن أراضي الفلاحين والفلاحات وحقوقهم في الأرض و التصرف في الموارد الطبيعية، بما في ذلك حماية الغابات، و الصناعات الاستخراجية،( المتعلقة بحقوق المتضرّرين من الصناعات الاستخراجية) والجهود المبذولة للتصدّي لتغيّر المناخ وايضا حقوق المدافعين عن البيئة و/أو حقوق الإنسان وسلامتهم.



