القبض على عنصر خطير في سوسة تورط في قضية إستشهاد أمنيين

وات - قامت مساء يوم الخميس فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة بالقاء القبض على عنصر سلفي خطير متهم بمحاولة قتل مواطن بجهة بن عون من ولاية سيدي بوزيد يعرف بتعاونه مع الوحدات الامنية



وافاد مصدر امني في تصريح لوات ان القاء القبض على المشتبه به تم على اثر توفر معلومات عن تحصنه بمنزل تسوغه بجهة بئر الشباك بسوسة حيث اتضح انه محل منشوري تفتيش الاول من اجل مخالفة قرار المراقبة الإدارية والثاني من أجل محاولة القتل

كما اتضح ان المعني بالامر من المورطين في قضية سيدي علي بن عون التي استشهدت يها مجموعة من اعوان الحرس الوطني منهم الرائد سقراط الشارني وحكم عليه ب 10 سنوات سجنا قضى منها مدة 05 سنوات.



وبمزيد البحث والتدقيق اتضح كذلك ان احد اقاربه لقي حتفه بجبل الشعانبي سنة 2014.



وقد تم الاحتفاظ بالمضنون فيه واعلام النيابة العمومية التي اذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شانه مع توجيهه لمصدر التفتيش





