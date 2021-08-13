Babnet Babnet  Warda - ايه ولا ايه  

القبض على عنصر خطير في سوسة تورط في قضية إستشهاد أمنيين

Photo archives
Publié le Vendredi 13 Août 2021 - 00:00قراءة: 0 د, 43 ث
وات - قامت مساء يوم الخميس فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة بالقاء القبض على عنصر سلفي خطير متهم بمحاولة قتل مواطن بجهة بن عون من ولاية سيدي بوزيد يعرف بتعاونه مع الوحدات الامنية

وافاد مصدر امني في تصريح لوات ان القاء القبض على المشتبه به تم على اثر توفر معلومات عن تحصنه بمنزل تسوغه بجهة بئر الشباك بسوسة حيث اتضح انه محل منشوري تفتيش الاول من اجل مخالفة قرار المراقبة الإدارية والثاني من أجل محاولة القتل
كما اتضح ان المعني بالامر من المورطين في قضية سيدي علي بن عون التي استشهدت يها مجموعة من اعوان الحرس الوطني منهم الرائد سقراط الشارني وحكم عليه ب 10 سنوات سجنا قضى منها مدة 05 سنوات.

وبمزيد البحث والتدقيق اتضح كذلك ان احد اقاربه لقي حتفه بجبل الشعانبي سنة 2014.

وقد تم الاحتفاظ بالمضنون فيه واعلام النيابة العمومية التي اذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شانه مع توجيهه لمصدر التفتيش


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230719



En continu

Toutes les news

الجمعة 13 أوت 2021 | 4 1 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:50 19:15 16:10 12:31 05:35 03:58
Babnet
32°
Babnet39°Babnet% 62:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
39°-2836°-2835°-2838°-2837°-28
  • Avoirs en devises
    19550,1

  • (12 aout)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,29303 DT        1$ =2,79443 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 aout)   535,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة