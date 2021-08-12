وزارة الشؤون الثقافية تنعى الباحث والمؤرّخ القدير عبد الرحمان أيوب

نعت وزارة الشؤون الثقافية ببالغ الحزن والأسى فقيد الساحة الثقافية الباحث والمؤرخ عبد الرحمان أيوب الذي وافته المنية يوم الخميس 12 أوت 2021.



والفقيد هو باحث متقاعد بالمعهد الوطني للتراث، وقد كان صاحب دار نشر نشيطا ومجددا وباحثا قديرا وخبيرا دوليا متخصصا في التراث الثقافي اللامادي.



كما تولى التدريس بالجامعة التونسية وتقلد مناصب هامة بوزارة الشؤون الثقافية.



وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية في هذا الظرف الأليم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وكافة الأسرة الفكرية والثقافية، راجية من الله أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.









