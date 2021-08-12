القصرين : نشوب حريق بالسفح الجنوبي لجبل الشعانبي

وات - شهد ، السفح الجنوبي للمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي في ولاية القصرين من الجهة المطلة على منطقة " الكساكسية" ، اليوم الخميس، نشوب حريق تسبب في اتلاف مساحة هامة من الأشجار والنباتات الغابية وفق رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين ، يامن حقي .



وأوضح حقي في تصريح ل(وات) أن أسباب إندلاع الحريق لا تزال إلى حدّ الآن مجهولة و ان أعوان الإطفاء بدائرة الغابات على أتم الإستعداد للتدخل و إخماده متى طلب منهم ذلك من قبل الوحدات العسكرية التي قال إنها تملك لوحدها قرار التدخل من عدمه بإعتبار أن الحريق نشب في منطقة عسكرية مغلقة .



يذكر أن المنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة من الجهة المطلة على معتمدية سبيطلة ، تشهد منذ الأسبوع المنقضي إلى اليوم نشوب حريق وقد توسعت رقعته إلى عدد من التجمعات السكنية المتاخمة له على غرار مناطق " فج الطفل " وفيض خالد" و" الجروالة" مما إستوجب تدخل أعوان الإطفاء بدائرة الغابات بدعم من الإدارة الجهوية للتجهيز لإبعاد خطره عن المتساكنين وممتلكاتهم وفق ما ذكره سابقا ل(وات) رئيس دائرة الغابات يامن حقي .



