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الترجي الرياضي التونسي يجدد عقد الحارس معز بن شريفية لـ 3 سنوات اضافية

Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 20:29قراءة: 0 د, 17 ث
وات - أعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الخميس عن تجديد عقد الحارس معز بن شريفية لثلاث سنوات.

يذكر أنّ معز بن شريفية صاحب الـ 30 عاما يحرس شباك فريق الترجي الرياضي التونسي منذ سنة 2010، وقد أحرز مع الأحمر والأصفر على عدّة ألقاب محلية وقارية أبرزها كأس رابطة الأبطال الافريقية في ثلاث مناسبات خلال 2011 و 2018 و 2019.


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