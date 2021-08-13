الترفيع استثنائيا في سقف المنحة المخصصة لتأهيل قاعات السينما الخاصة بنسبة 80 بالمائة بعنوان 2021 ت

تقرر استثنائيا الترفيع في سقف المنحة المخصصة للمساعدة على تأهيل قاعات السينما الخاصة بنسبة 80 بالمائة من الكلفة الجملية بعنوان سنة 2021 وفق بلاغ صادر عن المركز الوطني للسينما والصورة .

وحسب البلاغ ذاته فانه "يتعين على أصحاب قاعات السينما الخاصة الراغبين في الحصول على منحة مساعدة مالية من المركز الوطني للسينما والصورة لانجاز مشاريع تتعلق بتأهيل قاعات السينما إيداع مطالب في الغرض تتضمن تقديما عاما للاشغال المزمع القيام بها ومختلف الجوانب الادارية والفنية ذات الصلة وذلك في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر 2021.

وتهم المنحة بالخصوص اقتناء او اصلاح الة البث الرقمي والتجهيزات الصوتية والكراسي بقاعة العرض واقتناء شاشة البث وايضا الاشغال الكبرى المتعلقة بسلامة هيكل البناية واشغال التهوئة والتسخين.

وأكد المركز الوطني للسينما والصورة في بلاغه على أهمية ان "يتضمن الملف الاداري للمشروع نسخة من عقد ملكية او كراء للفضاء والسجل الوطني للمؤسسة وبطاقة التعريف الجبائية لشركة الاستغلال السينمائي الى جانب المخطط الزمني للمشروع منذ انطلاق الاشغال والكلفة المالية ومبلغ الدعم المطلوب".

اما الملف الفني فيجب ان يتضمن " نسخة من المثال الهندسي للقاعة في حالتها الاولى قبل اشغال التهيئة وبعض عروض اثمان التجهيزات المراد اقتناؤها او اصلاحها والتكلفة المالية المفصلة لمشروع التهيئة مصادق عليها من قبل مهندس معماري"وفق نص البلاغ.



