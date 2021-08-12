فتح شبابيك البنوك للعموم يوم 14 أوت 2021

أعلن البنك المركزي،الخميس،عن فتح شبابيك البنوك للعموم يوم السبت 14 أوت 2021، من السّاعة التّاسعة صباحا إلى حدود منتصف النّهار،لإنجاز العمليات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها،ضمانا لحسن سير المعاملات خلال العطلة بمناسبة عيد المرأة الموافق ل 13 أوت من كل سنة.



وأفاد بلاغ للبنك المركزي أنه سيفتح شبابيكه بمقرّه الرّئيسي وبكافّة الفروع خلال نفس اليوم ونفس التّوقيت لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات.







