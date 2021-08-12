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الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 12 أوت



سوسة: تواصل خطورة الوضع الوبائي رغم تراجع مؤشر عدوى الإصابة بفيروس "كورونا"





تراجع مؤشر عدوى الإصابة بفيروس كورونا بولاية سوسة خلال الفترة من 18 جويلية الى غاية غرة اوت الجاري إلى 5ر434 إصابة لكل 100 ألف ساكن بعد ان كانت في حدود ان 873.9 إصابة لكل 100 ألف ساكن خلال النصف الأول من شهر جويلية



وما زال الوضع الوبائي بولاية سوسة، وفق ما ورد بالنشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة متسما بالخطورة حيث سجلت الجهة خلال ال24 ساعة الاخيرة، 4 وفيات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" و118 اصابة جديدة من ضمن 468 تحليلا مخبريا انجزت امس الأربعاء أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت ب25 بالمائة



وباحتساب هذه الحصيلة المحينة، يرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة إلى 1215 حالة وفاة وإجمالي الاصابات بالفيروس الى 42951 اصابة من ضمنها 38177 حالة شفاء



وتفيد ذات المعطيات الواردة بنشرة الإدارة الجهوية للصحة ان المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة تاوي حاليا 155 مصابا، الى جانب 13 مصابا تتم معالجتهم بمقرات سكناهم





المنستير: 4 حالات وفاة و161 إصابة إضافية بوباء "كورونا" مقابل 69 حالة تعافي



سجّلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، بتاريخ 10 أوت الجاري، 4 وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، بكل من معتمديات المنستير والساحلين وزرمدين وجمال، الى جانب 161 إصابة إضافية بالوباء، مقابل 69 حالة تعافي.

وتطور بذلك مجموع الوفيات، خلال الفترة الممتدة من مارس 2020 إلى غاية 10 أوت الجاري، إلى 829 وفاة، والإصابات إلى 36 ألفا و89 إصابة، وحالات التعافي إلى 32 ألفا و93 حالة شفاء، وفق المعطيات التي نشرتها، اليوم الخميس، الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 38 إصابة بالمكنين، و26 إصابة ببنبلة، و22 إصابة بالمنستير، و16 إصابة بالبقالطة، و13 إصابة بزرمدين، و12 إصابة بالساحلين، و9 إصابات بجمال، و7 إصابات بقصر هلال، و7 إصابات بالوردانين، و5 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات بطبلبة، وإصابتين بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة ببني حسان.

وتراجعت الإصابات بولاية المنستير خلال الأسبوعين الأخيرين وإلى غاية 10 أوت الجاري، إلى 283 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، في حين تراوحت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى المعتمديات بين 643 إصابة بالوردانين، و127 إصابة بقصيبة المديوني.

وارتفعت إلى غاية ذات التاريخ، الحالات النشطة إلى 3167 حالة نشطة، مقابل 3076 حالة نشطة إلى حدّ 9 أوت الجاري، في حين تراجع عدد حالات الإصتبة والإقامة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 137 حالة، مقابل 149 حالة إلى غاية 9 أوت الجاري، كما انخفضت النسبة الجهوية لإشغال أسرة "كوفيد" إلى 53 فاصل 7 في المائة، مقابل 58 فاصل 4 في المائة إلى غاية 9 أوت.

وسجّل أعوان الصحة، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ "كوفيد-19"، بالجهة خلال الفترة الممتدة من 13 مارس الفارط والى غاية 11 أوت الجاري، تطعيم مجموع 146 ألفا و332 شخصا بالجرعة الأولى، و75 ألفا و75 شخصا بالجرعة الثانية، بعد تلقيح 1462 شخصا إضافيا، يوم أمس الأربعاء، بالجرعة الأولى على مستوى مركزي التلقيح الجهويين بقصر هلال والمكنين.

وارتفعت نسبة التغطية بالجرعة الأولى، إلى 24 فاصل 33 في المائة بالنسبة إلى مجموع عدد السكان بولاية المنستير، في حين بلغت نسبة التغطية بالجرعة الثانية، 12 فاصل 48 في المائة.







قابس: تسجيل 11 حالة وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



كشف منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24ساعة الماضية، ارتفع بموجبها عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الى 585 وفاة.

وأوضح جبران، في تصريح لـ"وات"، أن الادارة الجهوية للصحة بقابس سجّلت، من مجموع 193 تحليل تقص، 43 إصابة جديدة تتوزع الى 29 اصابة بقابس الجنوبية، و10 اصابات بالمطوية، و9 بقابس الغربية، و8 بقابس المدينة، و7 بمطماطة القديمة، و6 بوذرف، و5 بغنوش، واصابتين بالحامة.

وأضاف أن العدد الجملي لحالات التعافي قد بلغ إلى حد اليوم 17 ألفا و947 شخصا من بين إجمالي 18 ألفا و909 أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وأشار إلى أن العدد الجملي لحالات العدوى النشيطة يبلغ حاليا 952 حالة تتوزع الى 236 حالة بقابس الجنوبية، و118 بمطماطة الجديدة، و78 بوذرف، و62 بقابس المدينة، و38 بمارث، و33 بالمطوية، و28 بقابس الغربية، و15 بغنوش، و14 بالحامة، و11 بمطماطة، و7 حالات بمنزل الحبيب.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 238 اصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام "كوفيد 19" بمختلف مستشفيات الجهة 81 مريضا، من بينهم 12 مريضا يقيمون بوحدة الانعاش بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي بقابس.









مدنين: رصد 14 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" وتسجيل أعلى حصيلة وفيات في شهر جويلية بـ197 حالة



سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 14 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، تعلقت 4 حالات منها بأشخاص في الاربعينيات من العمر، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 937 وفاة، منها 197 حالة في شهر جويلة الماضي.

ولايزال نسق الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" مرتفعا، حيث تم خلال الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري، تسجيل 48 حالة وفاة، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وأوضح الدكتور العنز في تصريح لـ(وات)، أن نسبة الحدوث على مستوى الحالات الايجابية المؤكدة، شهدت بدورها، خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا، حيث بلغت 19 بالمائة، بتسجيل 203 حالات إصابة جديدة بالفيروس، من جملة نتائج تحليل 1077 عينة بين تحاليل سريعة و"بي سي آر".

وقد أسفر ذلك، عن ارتفاع الحالات الاستشفائية، خاصة بأقسام الانعاش سواء بالمستشفيات العمومية او المصحات الخاصة، التي بلغت طاقتها اشغالها القصوى، مقابل اريحية على مستوى أسرة الاكسيجين بالقطاعين العام والخاص، بنسبة تتراوح بين 85 و89 بالمائة.

وتوزعت الاصابات الجديدة حسب المعتمديات، بين 44 ببني خداش، و32 بكل من حومة السوق ومدنين الشمالية، و30 بمدنين الجنوبية، و23 بجرجيس، و18 بميدون، و11 بسيدي مخلوف، و6 إصابات ببن قردان، و4 بأجيم، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا"، الى 27114 إصابة.

في المقابل، رصدت الجهة 147 حالة شفاء، منها 38 بحومة السوق، و25 بمدنين الشمالية، و23 بسيدي مخلوف، و16 بأجيم، و11 حالة شفاء بكل من ميدون ومدنين الجنوبية، و10 ببني خداش، و7 حالات شفاء بجرجيس، و6 حالات شفاء ببن قردان، ليصل اجمالي حالات الشفاء الى 25507 حالات منذ بداية تفشي الوباء.









قبلي: رصد 8 وفيات و229 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية



كشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة بولاية قبلي، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن الجهة منذ بداية الجائحة، إلى 420 حالة.

وأفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، اليوم الخميس، لـ(وات)، بأنه تم، أيضا، رصد 229 إصابة جديدة بالفيروس، تم إثبات أغلبها عن طريق التحاليل السريعة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى 12886 إصابة، منها 11463 حالة تعافي، فيما لا تزال 1003 حالات مصنفة نشطة.

ويظهر التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حسـب المعتمديات، تسجيل 2907 إصابات بقبلي الشمالية، منها 2611 حالة تعافي، و68 وفاة، فيما لا تزال 228 حالة مصنفة نشطة، وسجلت بقبلي الجنوبية 2683 إصابة، منها 2476 حالة شفاء، و76وفاة، مقابل 131 حالة نشطة.

وتم بدوز الشمالية، رصد 2554 إصابة الى الآن، منها 2288 حالة تعافي، و105 حالات وفاة، و161 حالة نشطة، في حين سجلت دوز الجنـوبية 1129 إصابة، منها 983 حالة تعافي، و53 حالة وفاة، و93 حالة لا تزال نشطة.

ووقع بسوق الاحد، إحصاء 2264 إصابة، منها 1981 حالة تعافي، و80 وفاة، و203 حالات نشطة، فيما سجلت معتمدية الفوار 1238 إصابة مؤكدة، منها 1045 حالة تعافي، و34 وفاة، و159 حالة نشطة، مقابل الكشف في رجيم معتوق عن 111 إصابة، منها 79 حالة تعافي، و4 حالات وفاة، فيما لا تزال 28 حالة مصنفة نشطة.









الكاف: تسجيل 08 حالات وفاة و171 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة عن تسجيل 08 حالات وفاة و171 إصابة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 368 عينة رفعت بتاريخ يومي 09 و10 اوت



وارتفع إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 565 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 16753 حالة منها 15836 حالة تعاف



وكشفت الاحصائيات الجديدة، بداية تراجع انتشار الوباء سيما في ظل تقلص عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 78 مصابا منهم 10 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، وذلك بالتوازي مع تواصل إنخفاض عدد الحالات النشيطة إلى 919 حالة مقابل قرابة 2000 قبل اسبوعين.



