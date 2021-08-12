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تصنيف الفيفا - المنتخب التونسي يتاخر مرتبتين ويحافظ على المركز الثاني قاريا

Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 11:26قراءة: 0 د, 36 ث
وات - تاخر المنتخب التونسي لكرة القدم مرتبيتن ليصبح في المركز 28 عالميا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس لكنه حافظ على مركزه الثاني قاريا برصيد 1515 نقطة.

وحافظ المنتخب السنيغالي الذي تقدم ثلاث مراتب (21) على الصدارة قاريا ب1545 نقطة فيما حقق المنتخب الجزائري الثالث قاريا قفزة ب12 مرتبة ليصبح في المركز 30 عالميا (1499 ن).

كما صعد المنتخب المغربي تسع مراتب كاملة ليصبح في المركز 32 عالميا والرابع قاريا (1488 ن).

وفي ما يلي التصنيف الجديد الصادر اليوم الخميس:

1- بلجيكا 1822 نقطة
2- البرازيل 1798
3- فرنسا 1762
4- انقلترا 1753
5- ايطاليا 1745
...
21- السنيغال 1545
28- تونس 1515
30- الجزائر 1499
32- المغرب 1488
34- نيجيريا 1480
46- مصر 1433
...


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