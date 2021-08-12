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مستقبل الرجيش يتعادل وديا مع السيلية القطري 1-1

Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 11:18قراءة: 0 د, 19 ث
تعادل مستقبل الرجيش مع السيلية القطري (1-1) في المباراة الودية التي اقيمت بينهما مساء الاربعاء بطبرقة في اطار الاعداد للموسم الجديد.

وبادر مستقبل الرجيش بافتتاح التسجيل عن طريق نضال بن سالم (55) فيما عدل ابناء المدرب سامي الطرابلسي النتيجة بواسطة السنيغالي كارا مبودجي من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

ويذكر ان فريق السيلية كان تعادل في مباراته الودية الاولى مع مستقبل المرسى (2-2).



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