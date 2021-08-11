فتح محول كركر باتجاه صفاقس وغلقه نحو تونس إلى حين إستكمال الأشغال

أعلنت شركة تونس للطرقات السيّارة،الأربعاء، عن فتح محوّل كركر باتجاه صفاقس، وغلقه أمام حركة الجولان باتجاه تونس بداية من، الأربعاء، وإلى غاية إستكمال أشغال تقوية الطريق المزمع تنفيذها. ومن المتوقع ان تستغرق الأشغال ما بين 8 و10 أيّام.



ودعت الشركة في بلاغ صادر عنها، مستعملي الطريق السيّارة القادمين من صفاقس والقاصدين كركر وماجاورها الخروج عبر محوّل الجم، ومستعملي الطريق السيّارة القادمين من كركر والقاصدين تونس الدخول عبر محول البرجين.



وأفادت الشركة في ذات السياق،أن حركة الجولان بالنسبة لبقيّة الإتجاهات ستظل عادية مع ضرورة ملازمة الحذر عند بلوغ مستوى الأشغال.



