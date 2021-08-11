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بنزرت: القبض على شخص مفتش عنه بتهمة العنف الشديد وحجز كمية من المواد المخدرة بحوزته

Publié le Mercredi 11 Août 2021 - 18:22قراءة: 0 د, 38 ث
وات - تمكّنت فرقة الارشاد البحري التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت، اليوم الأربعاء، من القبض على شخص مفتش عنه لفائدة المصالح الامنية بمدينة العالية بتهمة العنف الشديد وحجزت كمية من المواد المخدرة كانت بحوزته، وفق مصدر امني مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، ان مصالح فرقة الارشاد البحري التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت، وخلال عملها الاستعلاماتي والرقابي، كشفت أن المتهم كان بصدد الاستعداد لاجتياز الحدود البحرية خلسة، فتولت، عقب استكمال التحريات والمراقبة، ضبطه والقاء القبض عليه اليوم باحد الفضاءات بمنطقة حريزة بالعالية.
وأضاف المصدر ذاته انه بتفتيش المتهم تم العثور على 25 قرصا مخدرا بحوزته الى جانب مبلغ من المال بالعملة التونسية قدره 3460 دينارا، وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به مع تحرير محضر ايقاف ومحضر مسك واستهلاك مادة مخدرة بشأنه، في انتظار باقي التحريات وما قد تكشف عنه الأبحاث.

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