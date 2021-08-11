الطلب على الكهرباء يسجل رقما قياسيا والشركة التونسية للكهرباء والغاز توضح أسباب انقطاع الكهرباء

وات - أفادت الشاركة التونسية للكهرباء والغاز، أن إجمالي الطلب على الكهربلاء بلغ ذروته، مسجلا رقما قياسيا في حدود 4434 ميغاوات وذلك يوم الإثنين 9 أوت 2021 على الساعة الثانية ظهرا و55 دقيقة، نظرا لموجة الحرارة القياسية عير المسبوقة التي تعيشها تونس خلال هذه الأيام.



وذكرت، الشركة في بلاغ توضيحي، الأربعاء، أن الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة بمختلف مناطق البلاد، تسبب في حدوث أضرار جسيمة ونشوب عديد الحرائق محاذية لشبكة الكهرباء، على غرار الحريق المسجل في منزل جميل قرب محطة تحويل ذات الجهد العالي، مما اضطر الشركة لفصل بعض الخطوط لتأمين تدخل وحدات الحماية المدنية.



وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تسخير كل وحداتها الفنية وإمكانياتها اللوجستية والبشرية لمواجهة هذا الظرف المناخي الاستثنائي والذي لم تشهده تونس منذ 22 سنة.



وبعد ان عبرت الشركة في بلاغها "عن اعتذارها لحرفائها لحصول انقطاعات التيار الكهربائي " دعتهم مجددا، إلى ترشيد استهلاكهم وتجنب استعمال الأجهزة الكهرومنزلية المستهلكة للطاقة خلال فترة الذروة وذلك من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.



