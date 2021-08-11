247 مؤسسة ناشئة تحقق رقم أعمال إجمالي قدره 9ر71 مليون دينار خلال سنة 2020

وات - حققت 247 مؤسسة ناشئة تونسية ، خلال سنة 2020 ، رقم أعمال إجمالي قدره 9ر71مليون دينار، وفق تقرير سنوي نشرته، الأربعاء،" سترتاب تونس ".



وأبرز التقرير، أن 80 بالمائة من المؤسسات المتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة في سنة 2020 والتي تقل أقدميتها عن سنتين، لم تصل بعد إلى المرحلة التي نؤهلها الى تحقيق رقم أعمال هام .



وأوضح التقرير انه " بغض النظر عن تاريخ الحصول على العلامة، فقد حققت المؤسسات الناشئة التي يزيد عمرها عن سنة واحد، نموا بنسبة 6ر47 بالمائة في أرقام معاملاتها خلال سنة 2020.



وأشار، إلى أن أكثر من نصف المؤسسات الناشئة حققت أرقام معاملات تقل عن 50 ألف دينار، في حين أن مؤسسة ناشئة واحدة من كل 4 مؤسسات (25بالمائة) حققت أرقام أعمال تتراوح بين 100 و 500 ألف دينار.



كما بينت المعطيات الواردة في التقرير، أن من بين أهم القطاعات التي شهدت تطورا خلال السنة المالية لسنة 2020 هي السوق الرقمية ( 7ر11 مليون دينار) والتعليم الرقمي ( 8ر8 مليون دينار) والخدمات المالية الرقمية ( 8ر8 بالمائة) وتطوير البرمجيات (9ر6 مليون دينار).

وحققت المؤسسات الناشئة التي تحصلت على إسناد العلامة في أوربا، ما يقرب من نصف حجم مبيعات التصدير ( 7ر45 بالمائة )، خلال سنة 2020.

كما ارتفع حجم مبيعات الصادرات مع إفريقيا جنوب الصحراء (+7 نقاط) وانخفض مع آسيا (-3 نقاط) وأمريكا الشمالية (-3 نقاط).



