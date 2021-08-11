الخليفي: التعاقد مع ميسي يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف

قال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن التعاقد مع ليونيل ميسي يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف في أوروبا.



وقال في مؤتمر صحفي رفقة ليونيل ميسي خلال تقديم لاعب برشلونة السابق لوسائل الإعلام "نحن نتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف.

"نحن يقظون دائما بشأن اللعب المالي النظيف. إنه أول شيء نتحقق منه مع المسؤولين التجاريين والماليين والقانونيين، لمعرفة ما إذا كنا بإمكاننا التعاقد مع أي لاعب".

وأضاف رئيس النادي الفرنسي "أعتقد أن وسائل الإعلام بحاجة للتركيز على الإيجابيات وليس فقط السلبيات، لكن ما هي الإيجابيات التي سيجلبها (ميسي). إنه أحد أصول النادي التي لا تصدق".

وأنفق النادي المملوك لجهات قطرية ببذخ على تشكيلته المرصعة بالنجوم في السنوات الأخيرة.

وأضاف الخليفي أن الناس ستشعر "بالصدمة" من الأرباح المالية التي سيجنيها النادي بعد التعاقد مع ميسي، وقال ساخرا "أتمنى أن لا يطلب ميسي زيادة في راتبه".

وقال رئيس باريس سان جيرمان إنه يوم "مذهل وتاريخي" لتقديم ميسي كلاعب في النادي. إنه يجعل كرة القدم ساحرة وجميلة. ويتمتع بروح الانتصار. وواثق من أنه سيجلب للنادي الكثير من الألقاب".

ومن ناحية اخرى، أكد الخليفي أن كيليان مبابي لا يزال لاعبا في النادي.

وانضم ميسي إلى هجوم باريس سان جيرمان القوي بالفعل والذي يضم البرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي الشاب مبابي.

وفي رده على سؤال بشأن مستقبل مبابي، قال الخليفي "إنه لاعب في باريس سان جيرمان".







