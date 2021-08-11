الكاف: السيطرة على حريق جبل زرزورة بمعتمدية الطويرف

وات - تواصل وحدات الحماية المدنية والغابات بولاية الكاف، اليوم الأربعاء، جهودها للسيطرة الكلية على الحريق الذي اندلع بجبل زرزورة بمعتمدية الطويرف، وذلك بعد تمكنها من إخماد جل النيران التي اشتعلت للمرة الثانية بنفس المنطقة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوببة الجهوية للتنمية الفلاحية مالك فائق (وات)



واوضح مالك أنه تمت السيطرة على حوالي 80 بالمائة من الحريق وأنه تجري حاليا عمليات التبريد لمنع إعادة اشتعال النيران، وأكد أن الوضع "تحت السيطرة".



وبين بالمناسبة أنه لم تسجل أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وان كل الفرق الغابية والتابعة للحماية المدنية على أهبة وفي حالة يقظة قصوى للتدخل كلما تطلب الأمر



