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وحدات من جيش البحر تنقذ 83 مهاجرا غير نظامي في رحلتين بحريتين بسواحل الشابة

Publié le Mardi 10 Août 2021 - 15:25قراءة: 0 د, 32 ث
تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، وحدات بحرية تابعة لجيش البحر، من إنقاذ 83 مهاجرا غير نظامي (يحملون الجنسية التونسية)، في رحلتين بحريتين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وضمت الرحلة الأولى 68 مهاجرا غير نظامي، من بينهم عنصران نسائيان و7 أطفال، بالموقع شرق الشابة، على بعد 32 كلم والثانية متكونة من 15 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 3 نساء و3 أطفال، بالموقع شرق الشابة على بعد 40 كلم.

وأفاد هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، بأنهم أبحروا ليلة البارحة من سواحل الشابة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وقد تم التوجه بهم نحو مشارف ميناء الصيد البحري بالمهدية، لتسليمهم للحرس الوطني بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم، حسب نص البلاغ ذاته.


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