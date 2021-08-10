بن عروس: وحدات الحماية المدنية تسيطر على حريق في منطقة بومهل

وات - تمكّنت وحدات الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية ببن عروس، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بعدد من الأشجار والأعشاب اليابسة على امتداد إحدى الطرقات القريبة من أحد الأحياء السكنية بمنطقة بومهل.



ووفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس، نجم الدين الحاج محمد، لـ"وات"، فقد تم تسخير 4 شاحنات إطفاء بمجرد الإعلام بحصول الحريق، حيث تمكنت الفرق العاملة، في مرحلة أولى من محاصرة الحريق وتحييد المنازل القريبة منه وحمايتها، قبل ان تتمكن في وقت وجيز من السيطرة على الحريق.

وقد تسبب الحريق في حالة من الذعر في أوساط المتساكنين القريبين من المكان ، حيث تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي نداءات استغاثة بسبب اندلاع ألسنة النيران في أشجار السرول العالية والممتدة على طول الطريق المذكورة والقريبة من بعض المنازل.

وبعد السيطرة على الحريق، الذي امتد على أكثر من كيلومتر واحد وإطفائه بشكل كامل، تُواصل وحدات الحماية المدنية، وفق ذات المصدر، القيام بعملية التبريد لتفادي عودة نشوبه من جديد.





