بنزرت: تسخير أكثر من 20 عونا فنيا بإقليم شركة الكهرباء والغاز لإصلاح الأعطاب وإعادة التيار الكهربائي بعدد من المناطق

وات - قال مدير إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ببنزرت، أنيس السعيدي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسخير أكثر من 20 عونا فنيّا من أجل إصلاح الاعطاب التي خلفتها رياح الشهيلي وموجة الحر الشديدة التي شهدتها الجهة، ليلة أمس، وإعادة التيار الكهربائي بعدد من المناطق.



وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان العاصفة الحرارية التي شهدتها الجهة، ليلة أمس، تسببت في سقوط بعض الاعمدة وعدد من الخطوط الكهربائية بمنطقة رفراف الشاطئ، الامر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء بالمنطقة ومحيطها، مشيرا الى أنه تم العمل على إعادة التيار الكهربائي بنسبة 70 بالمائة، ويجري حاليا العمل من أجل إتمام عملية تزويد كافة الاهالي.



وبيّن، ان الظروف المناخية، تسببت ليلة أمس، كذلك، في اندلاع النيران واحتراق المحول الرئيسي للكهرباء بمنطقة الكورنيش 2، الى جانب غرفة المحوّل، الامر الذي تسبب في انقطاع واضطراب عملية تزويد عدد من المناطق والاحياء بمنطقة بنزرت الشمالية.



ولفت، الى أن الفرق والمصالح الفنية والادارية للشركة تجندت لاعادة التيار الكهربائي في أقل من نصف ساعة تقريبا، من خلال تركيز محول متنقل مؤقتا، تم بواسطته إعادة تزويد الاهالي بخدمة التيار الكهربائي، في انتظار إعادة بناء كامل غرفة المحول، وتركيز محول ثان بذات المواصفات الفنية.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، محمد قويدر، في تصريح لـ(وات)، خلال معاينته للاشغال المنجزة بالمحول الرئيسي الكورنيش2، نجاعة تدخل اعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ونجاحهم في زمن قياسي في إصلاح الاعطاب المسجلة، وتأمين التزود بالتيار الكهربائي لفائدة جميع المتساكنين.

ودعا، بالمناسبة، عموم المواطنين، الى التحلي باليقظة وأاخذ الحيطة والتوقي من الحرارة والاخذ بتوصيات وزارة الصحة بشأن موجة الحر التي تشهدها هذه الايام مختلف جهات البلاد.



