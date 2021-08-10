الخطوط التونسية- كوفيد -19: شروط الدخول إلى التراب التونسي

ذكرت الخطوط التونسية، الثلاثاء، أنه يتعين على المسافرين الوافدين على تونس، وطبقا لقرار السلطات التونسية، الالتزام بالشروط التالية:
1 – الاستظهار أثناء القيام بعملية التسجيل بنتيجة تحليل مخبري « بي سي ار » سلبية، لم يمض على تاريخها 72 ساعة.
ويستثنى من هذا الاجراء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة
2 – الخضوع الى حجر صحي ذاتي إجباري لمدة 7 أيام، بداية من تاريخ الوصول الى تونس
3 – الخضوع إلى فحص سريع عشوائي يتم اجراؤه على عينة من المسافرين عند الوصول
4 – تقديم كل المعطيات المطلوبة بشكل اجباري على الموقع التالي: https://app.e7mi.tn
ويتعين عليه اثر ذلك طباعة وتوقيع الوثيقتين الموجودتين بالتطبيقة وهي بطاقة صحية وبطاقة التزام وتقديمهما الى المصالح الصحية في نقطة المراقبة الحرارية عند الوصول الى المطارات التونسية بعد التثبت من الوثيقتين من طرف شركات الطيران قبل المغادرة.
1 – الاستظهار أثناء القيام بعملية التسجيل بنتيجة تحليل مخبري « بي سي ار » سلبية، لم يمض على تاريخها 72 ساعة.
ويستثنى من هذا الاجراء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة
2 – الخضوع الى حجر صحي ذاتي إجباري لمدة 7 أيام، بداية من تاريخ الوصول الى تونس
3 – الخضوع إلى فحص سريع عشوائي يتم اجراؤه على عينة من المسافرين عند الوصول
4 – تقديم كل المعطيات المطلوبة بشكل اجباري على الموقع التالي: https://app.e7mi.tn
ويتعين عليه اثر ذلك طباعة وتوقيع الوثيقتين الموجودتين بالتطبيقة وهي بطاقة صحية وبطاقة التزام وتقديمهما الى المصالح الصحية في نقطة المراقبة الحرارية عند الوصول الى المطارات التونسية بعد التثبت من الوثيقتين من طرف شركات الطيران قبل المغادرة.
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