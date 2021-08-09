راضي الجعايدي: "ساعمل على الجمع بين الانتصارات والاداء المقنع"

وات - شدّد راضي الجعايدي، المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي، اليوم الاثنين في ندوة صحفية عقدها بنزل الحديقة، أنّه سيعمل على تطوير اداء الفريق في مختلف الخطوط حتى يبقى الفريق على سكة الانتصارت مع ضمان جودة اللعب التي يطالب بها انصار الفريق.



وبين أنّه بعد ان أتم تكوينه كمدرب في أعرق المدارس الأوروبية، كان يترقب منذ مدة فرصة تولي الاشراف كمدرب أول على فريق كبير يراهن على الألقاب، وهو ما دفعه الى قبلول عرض الترجي دون تردد مشيرا الى أنّه اتفق مع رئيس الجمعية حمدي المدب على تعزيز الاطار الفني الحالي حتى يكون العمل متكاملا ومتماسكا بين الجميع.



وكشف الجعايدي أنّ المجموعة المتوفرة على ذمته تضم لاعبين يتمتعون بامكانيات عالية وجب المحافظة عليها ومساندتها حتى تقدم افضل ما لديها، مشيرا في ذات الوقت الى ضرورة تدعيمها ولا سيما على مستوى الهجوم وذلك بانتداب مهاجم صريح بمقدوره صنع الفارق.



وأكد أنّ الترجي الرياضي التونسي غير قادر حاليا على الفوز بكأس رابطة الأبطال الافريقية، رغم كونها تعد أولى أهداف الفريق، موضحا في ذات الوقت أن الفوز بكأس رابطة الأبطال الافريقية هو "طموح" يحتاج الى كثير من العمل القاعدي، الذي من المرتقب أن يعطي ثماره اما بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو سنتين، خاصة في ظل وجود نقائص تحتاج الى المراجعة.



وباستفساره عن الاشكال الذي قد يطرح غياب مركز صانع الألعاب، أفاد الجعايدي أنّ ذلك ليس بالأمر المؤثر، قائلا انّ صناعة اللعب في الكرة العصرية تنطلق من الدفاع وصولا إلى وسط الميدان والهجوم مشددا على اهمية التنشيط الهجومي من أجل تحقيق أداء جيد وناجع في نفس الوقت.



وخلص في ختام اللقاء أنّ مقارنة بعض جماهير الترجي له بانجازات المدرب السابق للفريق معين الشعباني الذي فاز بكأس رابطة الأبطال الافريقية في موسمين متتالين لا تمثل له أي اشكال، ملاحظا أنّه سيستعين بكل ما أكتسبه من تجارب في أوروبا وأمريكا لصالح الترجي.



ويذكر أنّ راضي الجعايدي كان يعد من أبرز لاعبي الترجي المتوج بعدة ألقاب محلية وقارية من 1992 الى 2004 ، كما يعد من أكثر اللاعبين التونسيين نجاحا في أوروبا حيث خاض مسيرة رياضية فاقت الـ 10 سنوات بين فرق بولتون وبيرمينغهام وساوثهامبتون.



أما في المجال التدريبي فقد كانت له تجربة بالاشراف على فريق ساوثهامبتون لاقل من 23 سنة، وتدريب فريق هارتفورد أتلتيك الأمريكي، وسيركل بروج البلجيكي في خطة مساعد مدرب، قبل أن يغادره ويتعاقد مع الترجي الرياضي لمدة موسمين خلفا لمعين الشعباني.



