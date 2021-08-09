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وزيرة المرأة: سيتم إيواء الطفلة المُعنّفة من طرف أمها في مركز رعاية إذا رفضتها العائلة الموسعة

Publié le Lundi 09 Août 2021 - 12:34قراءة: 0 د, 22 ث
أكد وزيرة المرأة وشؤون الأاسرة إيمان الزهواني هويمل، أن الطفلة الصغيرة التي تعرضت للتعنيف واللطم على الأرض من طرف أمها وتم تداول فيديو الأيام الماضية يوثق الحادثة، مازلت بالمستشفى إلى حدود يوم أمس.

وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش توقيع اتفاقيى بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن، أفادت الوزيرة أنه سيتم إيواء الطفلة في أحد مراكز رعاية الطفولة في صورة عدم موافقة العائلة الموسعة على التكفل بها خاصة وأن الأم ليست أهلا لرعايتها.

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