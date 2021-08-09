منظمة الاعراف: نجاح عملية التلقيح المكثف يمثل جرعة أمل يتوجب  البناء عليها لإنجاح المراحل المقبلة  في مقاومة  الجائحة

كوفيد اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن "النجاح الذي حققه اليوم الأول لعملية التلقيح المكثف يمثل جرعة من الأمل يتوجب البناء عليها لإنجاح المراحل المقبلة في عملية مقاومة جائحة كورونا".



وأضاف الاتحاد في بلاغ له الاثنين أن التلقيح يبقى الحل الوحيد المتوفر اليوم حتى تعود الحياة في البلاد إلى وضعها الطبيعي وبما يعود بالفائدة على الجميع.



وفي وقت تجاوز فيه عدد وفيات فيروس كورونا 20 الفا، انتظمت أمس الأحد 8 أوت 2021 حملة تلقيح وطنية استهدفت جميع البالغين 40 عاما وما فوق، في ظل توفر حوالي 6 ملايين جرعة من اللقاح في شكل مساعدات من دول صديقة وشقيقة.



وتمكنت الحملة التي انتظمت في كافة الجهات بالتنسيق بين وزارات الصحة والدفاع الوطني والداخلية والتربية، وبالتعاون مع هياكل متدخلة أخرى بما فيها مكونات المجتمع المدني ومتطوعين، من تطعيم 551.008.



واكد اتحاد الاعراف استعداد كل هياكل المنظمة الوطنية والجهوية والقطاعية والمحلية وقطبه الصحي لمزيد المساهمة في إنجاح عملية التلقيح والتصدي لجائحة كورونا داعيا المواطنين إلى مزيد الإقبال على التسجيل والتلقيح ضمن المنظومة العادية، ومواصلة الالتزام بقواعد التوقي والتباعد.



وكان لانتشار فيروس كورونا تأثير كبير على النشاط الاقتصادي في تونس لا سيما على مستوى المؤسسات التي تاثرت بشكل كبير بالازمة الصحية اهمها ايقاف الانتاج واغلاق نقاط البيع ووقف تحصيل الديون المستحقة بين المؤسسات وايقاف التجارة الدولية.



