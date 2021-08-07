الشركة التونسية للملاحة: يتعين على كل المسافرين القاصدين ميناء جنوة تعمير استمارة التصريح الذاتي والاستظهار بها عند التسجيل

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ تذكيري صادر عنها اليوم السبت ، أنه يتعين وجوبا على كل المسافرين القاصدين ميناء جنوة عبر سفنها (تانيت وقرطاج)، تعمير استمارة التصريح الذاتي المسجلة على الموقع httpss://app.euplf.eu الكترونيا

واستخراج نسخة وتوقيعها و الاستظهار بها عند التسجيل



كما ذكرت المسافرين المقيمين بايطاليا بضرورة الاستظهار | بتحليل مخبري"آر تي- بي سي آر" سلبي لم يمضي عليه أكثر من 48 ساعة عند الوصول إلى ميناء جنوة.



واكّدت الشركة ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات لتسهيل عمليات التسجيل والسفر.



وأوضحت أن الشّركة التّونسيّة للملاحة تبقى على ذمة حرفائها لتلقّي استفساراتهم عبرالاتصال

بـ 71351378 71346061

أو موقع الواب www.ctn.com.tn.





