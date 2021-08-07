حوالي نصف صاحبات الأعمال في تونس هن مساهمات ومسيرات لشركات

وات - كشف تصنيف "أفضل 100 سيدة أعمال في تونس"، ان حوالي نصف صاحبات الأعمال في تونس (46 بالمائة) هن مساهمات ومسيرات لشركات و ان 34 بالمائة مؤسسات لشركات و20 بالمائة مشاركات في تأسيس مؤسسات.



وحسب هذا التصنيف الذي أنجزته في جويلية 2021، مجلة " انتروبريز ماغازين" بالتعاون مع " ذو ناكست وومن تونيزيا"، وهي منصة مهنية لرائدات الأعمال في تونس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فان 27 بالمائة من صاحبات الأعمال ينشطن في قطاع الصحة والصناعات الصيدلية و11 بالمائة في قطاع السياحة و10 بالمائة في قطاع التوزيع و9 بالمائة في قطاع التمويل والتكنولوجيا و 9 بالمائة في قطاع التعليم و 7 بالمائة في قطاع الصناعات الغذائية و 7 بالمائة في مستحضرات التجميل و6 بالمائة في صناعة البلاستيك و 6 بالمائة في قطاع السيارات و4 بالمائة في انشطة اخرى...



واظهر توزيع صاحبات الأعمال حسب المناطق، أن 61 بالمائة من الشركات منتصبة في تونس الكبرى و 12 بالمائة في صفاقس و 7 بالمائة في نابل و 5 بالمائة في بن عروس و 4 بالمائة في سوسة و 2 بالمائة في المنستير.



