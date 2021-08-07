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ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة يدعو المواطنين إلى الإقبال المكثف على التلقيح يوم الأحد 8 أوت الجاري

Publié le Samedi 07 Août 2021 - 11:16قراءة: 0 د, 54 ث
دعا ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة اليوم السبت السكان غير الملقحين الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر إلى الإقبال المكثف على التلقيح يوم الأحد 8 أوت الجاري في إطار اليوم الأول من أيام التلقيح المكثف ضد كورونا مع احترام توجيهات المنظمين وقواعد البروتوكول الصحي

وطالب الائتلاف في بيان له مختلف أسلاك مهنيي القطاع الصحي والمتطوعين من المجتمع المدني إلى مضاعفة جهودهم لضمان حسن سير هذا اليوم وإنجاحه داعيا إلى قبول جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما والذين يأتون إلى مراكز التلقيح يوم 8 أوت الجاري بمن فيهم المهاجرون واللاجئون بقطع النظر عن وضعهم القانوني

وأكد على ضرورة جعل يوم 8 أوت 2021 نقطة انطلاق لتعبئة واسعة النطاق لهياكل القرب في القطاع الصحي، وفي المقام الأول مراكز الصحة الأساسية، من أجل وضع حد للتفاوتات الجهوية والاجتماعية في التغطية بالتلقيح وتحقيق الأهداف النوعية والكمية للحملة الوطنية للتلقيح والنسبة المستهدفة للتلقيح لدى الفئات ذات الأولوية وعلى المستوى العام

ودعا إلى إدارة لامركزية لحملة التلقيح من خلال الدوائر الصحية باعتبارها أكثر قدرة وتأهيلا على التعبئة الاجتماعية وقيادة حملة التلقيح على المستوى المحلي، بمشاركة السلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الصحي الخاص .

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