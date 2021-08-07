نقابة "الفنان المبدع" تطالب بعودة نشاط الفنانين مع التقيد بالبروتوكول الصحي

دعت نقابة "الفنان المبدع" التابعة لاتحاد عمال تونس في بلاغ لها رئاسة الجمهورية الى "تمكين الفنانين من العودة لمزاولة نشاطهم الفني مع التقيد بالاجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي المعمول به في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد".



واكدت النقابة في البلاغ ذاته "تفاقم الازمة المادية للفنانين وتردي اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بسبب البطالة التي يعيشونها بعد منع التظاهرات الثقافية والانشطة الفنية العامة والخاصة مما ادى الى تزايد عدد الحالات الهشة في القطاع الفني " لافتة الى وجود "تململ واسع في صفوف الفنانين الذين وجدوا انفسهم عاجزين عن تامين الحد الادنى من الحاجيات الحياتية الضرورية والايفاء بتعهداتهم المالية تجاه العديد من الجهات بسبب فقدانهم لموارد رزقهم" .



ونددت النقابة بما اسمته "تهميش الفنان وعدم الاكتراث لوضعيته الاجتماعية المتردية بسبب الوباء " مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد ب"التدخل لحفظ كرامته والنظر في امكانية استئناف الانشطة الفنية والثقافية حفاظا على حق الفنان في العمل "

.

وكانت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة قد دعت بدورها في وقت سابق في بيان للراي العام وزارة الشؤون الثقافية الى "النظر في امكانية استئناف نشاط منظوريها لاسيما بالفضاءات الخاصة على غرار قاعات الافراح والملاهي الليلية والمطاعم السياحية وغيرها من الفضاءات مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المصادق عليه من قبل وزارة الصحة مثلما طالبت باولوية تلقيح الفنانين المزاولين للانشطة الفنية والثقافية للحد من انتشار فيروس كورونا في صفوفهم.

ويشار الى ان القرارات الرئاسية الصادرة يوم 30 جويلية الفارط في اطار التوقي من فيروس كورونا اقرت منع جولان الاشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة العاشرة مساء الى الساعة الخامسة صباحا مع منع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة او المغلقة.



