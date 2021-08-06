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أولمبياد طوكيو: جيانا جيانا فاروق تحقق أول ميدالية أولمبية لمصر في الكاراتي

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 20:00قراءة: 0 د, 30 ث
احرزت المصرية جيانا فاروق الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتي بأولمبياد طوكيو 2020 يوم الجمعة عقب خسارتها أمام الصينية تشياويان ين لحساب الدور نصف النهائي.
وأنهت جيانا مشاركتها في منافسات الكوميتي بوزن تحت 61 كيلوغراما بعد الخسارة أمام الصينية تشياويان ين في اختيار الحكام رغم التعادل في النتيجة النهائية.
وهنأ رياضيون ومتابعون مصريون جيانا بتحقيقها الميدالية الأولى لمصر في منافسات الكاراتي وهي الرياضة التي دخلت الألعاب الأولمبية بداية من الدورة الحالية في طوكيو.
وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية في وقت سابق يوم الجمعة اختيار جيانا لتحمل علم مصر في حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو تكريما لها بعد الإنجاز الذي حققته.


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