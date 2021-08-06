أولمبياد طوكيو: جامييكا تفوز بذهبية التتابع في سباق 400 م

فازت جامييكا بذهبية سباق التتابع 400 متر للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو اليوم الجمعة.

ونالت الولايات المتحدة الفضية وحصلت بريطانيا على البرونزية.







