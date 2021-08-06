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أولمبياد طوكيو: جامييكا تفوز بذهبية التتابع في سباق 400 م

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 19:58قراءة: 0 د, 8 ث
فازت جامييكا بذهبية سباق التتابع 400 متر للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو اليوم الجمعة.
ونالت الولايات المتحدة الفضية وحصلت بريطانيا على البرونزية.



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