مستقبل قابس - تأجيل الجلسة العامة الانتخابية الى موفى شهر أوت

أعلن مستقبل قابس يوم الجمعة عن تأجيل عقد جلسته العامة الانتخابية للمدة النيابية 2021-2023 الى موفى شهر اوت الجاري.

ويأتي هذا القرار بحسب مراسلة صادرة عن المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بقابس نشرت على الصفحة الرسمية لمستقبل قابس على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بالنظر للوضع الصحي الذي يمر به امين مال الجمعية بما حال دون اعداد التقرير المالي اضافة للحالة الوبائية في البلاد.







