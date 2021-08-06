   Om Kalthoum - أمل حياتي  

مستقبل قابس - تأجيل الجلسة العامة الانتخابية الى موفى شهر أوت

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 15:33قراءة: 0 د, 19 ث
أعلن مستقبل قابس يوم الجمعة عن تأجيل عقد جلسته العامة الانتخابية للمدة النيابية 2021-2023 الى موفى شهر اوت الجاري.
ويأتي هذا القرار بحسب مراسلة صادرة عن المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بقابس نشرت على الصفحة الرسمية لمستقبل قابس على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بالنظر للوضع الصحي الذي يمر به امين مال الجمعية بما حال دون اعداد التقرير المالي اضافة للحالة الوبائية في البلاد.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230430



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 06 أوت 2021 | 27 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:00 19:23 16:13 12:32 05:29 03:50
34°
37°% 40:الرطــوبة
تونــس25°
4.63 كم/س
:الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
37°-2542°-2735°-2845°-2846°-31
  • Avoirs en devises
    19314,2

  • (6 aout)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,30072 DT        1$ =2,78075 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 aout)   476,9 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة