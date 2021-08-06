غرفة المياه المعلبة تقر تخفيضا في الاسعار

وات - أقرت الغرفة النقابية الوطنية للمياه المعلبة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تخفيضات في أسعار البيع عند الإنتاج للمياه المعلبة بنسب متفاوتة لا يقل حدّها الأدنى عن 5 بالمائة في جميع الحالات ويمتد مفعولها بداية من يوم 9 أوت 2021 الى موفي أكتوبر 2021.



وجاء هذا القرار وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة ، عن منظمة الأعراف، تفاعلا مع دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد ، التخفيض في الأسعار في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس



وكان رئيس الجمهورية قد التقى مساء أمس الخميس، بكل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي، ومدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، حمادي الحبيب، وعن الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، سمير الهدياوي



وطلب من كل المتدخلين في قطاع المياه التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة التاريخية، والمبادرة بالتخفيض في الأسعار.

وشدد سعيد، على أنه لا بد من اعداد خطة استراتيجية وسياسة واضحة لتفادي الشح في المياه، مؤكدا أنه "لن يترك أي تونسي ظمآنا للحرية وظمآنا لحقه في الحياة".



