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الرئيس قيس سعيّد يتحادث مع سفير الأرجنتين بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 15:20قراءة: 0 د, 21 ث
تحادث رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج مع سفير جمهورية الأرجنتين بتونس، كلاوديو خافيير روزنكفايغ الذي أدّى زيارة توديع لرئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامّه في تونس.

وكان هذا اللّقاء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، "مناسبة لاستعراض علاقات التعاون التونسي الأرجنتيني وآفاق دعمها وتعزيزها، خاصّة في ظلّ ما يجمع البلدين من قواسم مشتركة".

وجدّد السفير الأرجنتيني، بالمناسبة، الإعراب عن حرص بلاده على مزيد تعزيز روابط التعاون والتبادل مع تونس.

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