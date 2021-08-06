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نوفل عميرة: وزارة الصحة تطلق "ايفاكس صيديلة" للراغبين في التلقيح في الصيدليات الخاصة

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 16:58قراءة: 0 د, 53 ث
وات - أفاد رئيس أصحاب نقابة الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، اليوم الجمعة، أن وزراة الصحة ستخصص بمنظومة "ايفاكس" للتلقيح ضد كورونا خانة تحت عنوان "ايفاكس صيديلة" لفائدة المواطنين الذين يرغبون في تلقي التلقيح في الصيدليات الخاصة.

وأضاف عميرة في تصريح ل(وات) ان باب التسجيل في هذه العملية ينطلق بداية من يوم غد السبت على الموقع الرسمي لوزارة الصحة على ان تنطلق عمليات التلقيح في الصيدليات بداية من الأسبوع القادم.

ولفت إلى أن أغلب الصيدليات ترغب في المشاركة في هذه المبادرة، معتبرا أن مجهودات المتطوعين من مختلف الوزارات والمجتمع المدني سيكون لها أثرا هاما على مستوى انجاح الحملة الوطنية لللتقيح ضد كورونا وتلقيح أكبر عدد من التونسيين
.

من جهة أخرى، أكد ممثل نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة إنخراط الصيادلة بكثافة في اليوم الوطني للتلقيح 8 أوت الجاري، مبرزا ان صيدلي واحد على الاقل سيكون متواجدا في كل مركز تلقيح المزعة على كامل تراب الجمهورية.

وكانت وزارة الصحة أمضت يوم الاثنين 3 أوت الجاري اتفاقية مع عمادتي الأطباء وأطباء الأسنان وعدد من النقابات المهنية، تقضي بتلقيح المواطنين ضد كورونا في عيادات أطباء القطاع الخاص واطباء الاسنان والصيدليات والمخابر الطبية.

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